Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду российского СМИ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз физической расправы главному редактору информационного агентства «Регнум», сообщили в СК.
Отмечается, что угрозы физической расправы поступают главному редактору с требованием отказаться от публикаций с упоминанием одной из национальностей, говорится сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ведомство подчеркивает, что руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов должен установить все обстоятельства дела и представить детальный доклад о ходе расследования.