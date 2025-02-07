Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Грузинские СМИ: Противники Фицо собирают деньги на дроны для «Грузинского легиона»
Оппоненты премьер-министра Словакии Роберта Фицо собирают деньги на дроны для воюющего на стороне ВСУ «Грузинского легиона», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечает грузинский интернет-портал ambebi.ge («Новости»), акция по сбору денег началась после того, как Роберт Фицо обвинил «Грузинский национальный легион» (признан террористическим и запрещен в России) и оппозицию своей страны в организации антиправительственных протестов в стране.
Лидер «Грузинского легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили заявил ambebi.ge, что «словацкие активисты действительно начали собирать средства на закупку дронов».
«Это очень хорошо, спасибо словакам, дроны нам правда нужны», – сказал он.
По его словам, «словаки очень не любят Фицо за «пророссийские» настроения».
Фицо ранее отмечал, что «Грузинский легион» и местная оппозиция организовали протесты с целью дестабилизации ситуации в стране. По его словам, организаторы акций протеста планировали столкновения с силами безопасности. Отдельно он отметил роль основателя «Грузинского легиона» Ушанги Мамулашвили в подготовке этих мероприятий.
Напомним, что ранее создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили был заочно приговорен российским судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.