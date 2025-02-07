В регионах запустили программы для переобучения ветеранов СВО

В регионах благодаря фонду «Защитники Отечества» запустили программы для переобучения ветеранов СВО

Ветераны СВО в Пензенской области получили возможность пройти переобучение и освоить педагогическую специальность. Филиал фонда «Защитники Отечества» стал одним из организаторов программы, благодаря которой бывшие бойцы теперь могут преподавать курс «Основы безопасности и защиты Родины», следует из сообщения в Telegram-канале отделения фонда.

Одним из выпускников стал Михаил Машин, который уже работает учителем физической культуры в школе № 30 г. Пензы.

Ветеран СВО Даниил Архиреев организовал в Тюмени военно-патриотический клуб. Он педагог по образованию. В сентябре 2023-го заключил контракт с Минобороны,и отправился на передовую. После возвращения занялся патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

В Забайкалье ветеран боевых действий Доржи Дагбаев благодаря региональной программе «Агростартап» открыл свою ферму.

Программа «Агростартап» в Забайкалье помогает забайкальским бойцам заняться аграрным делом: приобрести сельхозтехнику и животных. Так, ветеран боевых действий Доржи Дагбаев из села Ортуй Могойтуйского района открыл свою ферму по разведению коров симментальской породы. Он отметил, что «Агростартап» – хорошая поддержка, особенно для ребят, которые вернулись после выполнения задач из зоны спецоперации.

«Достаточно тяжело ... вернуться в мирную жизнь, после того, что ты видел, что пережил. В первую очередь нужно взять себя в руки. Если иметь желание, то все получится. Тем более государство поддерживает. На «Аростартапе» участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий даются дополнительные баллы к этому», – подчеркнул Доржи Дагбаев.

В Челябинской области ветеран спецоперации Александр Заозеров стал сотрудником Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО.

В январе 2023 года он заключил контракт с Минобороны, и вскоре его назначили командиром мотострелкового отделения, вовевал в районе Артемовска, Кременной, Сватово. За спасение раненых товарищей из-под обстрела был представлен к медали «За отвагу». После тяжелого ранения вернуться к военной службе уже было невозможно.

В Единый центр участник СВО обратился с целью трудоустройства. Его приняли как человека, который имеет бесценный опыт и знает о проблемах бойцов на собственном примере. Он помогает на первичном приеме бойцам и их семьям в оформлении мер социальной поддержки и консультирует по различным вопросам. Кроме того Заозеров бесплатно проводит Уроки мужества в подростковом клубе «ВМесте».

Иван Задумкин из Вологды участвовал в боях в Харьковской области, получил тяжелое ранение, затем проходил длительное лечение. Сейчас он осваивает новую профессию программиста, в составе региональной команды ветеранов выступал в соревнованиях по пулевой стрельбе и настольному теннису на «Кубке Защитников Отечества».

Михаил Тарасов, глава муниципального образования городское поселение Билибино на Чукотке стал ярким примером успешной интеграции ветеранов в гражданскую жизнь после участия в специальной военной операции. Он рассказал, что опыт службы повлиял на его дальнейшую карьеру и личную жизнь и о значимости поддержки семьи и общества в этот период.

В Петербурге ветеран СВО стал главой администрации муниципального образования . Глава администрации МО Коломяги Сергей Супрун 9 месяцев провел на фронте, выполнял задачи в ЛНР и ДНР.

Сергей Супрун – обладатель знаков «Отличник погранвойск» I и II степени, бывший сотрудник органов внутренних дел. Сначала трудился в военкомате Приморского района, а спустя несколько месяцев сам записался добровольцем. После возвращения домой продолжил работу на благо Отечества, но уже в другом качестве: в 2024 году провел три избирательные кампании и в итоге сам был назначен на должность главы муниципального образования. Супрун, помимо основной деятельности, участвует в патриотических проектах и гуманитарных миссиях: вместе с жителями Коломяг собирает грузы для воинов.

В свою очередь, глава Мордовии Артем Здунов дал старт программе «Герои среди СВОих», которая поможет пройти профессиональную переподготовку, найти новое место работы ветеранам СВО. По словам Здунова, выпускники этой программы смогут трудоустроиться на предприятия республики, в органы госвласти.

Также Новосибирская область решила запустить проект «Герои Новосибири» для бойцов и ветеранов СВО. По окончании курса переобучения защитники Отечества смогут устроиться на работу на ответственные посты в органы государственной власти, государственные и муниципальные учреждения.