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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    5 комментариев
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    17 комментариев
    7 февраля 2025, 03:49 • Новости дня

    Министр обороны Сирии не исключил сохранения Россией военных баз

    Министр обороны Сирии Абу Касра заявил о возможности для России сохранить военные базы в САР

    Министр обороны Сирии не исключил сохранения Россией военных баз
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские власти готовы позволить России сохранить военные базы на своей территории при условии, что соглашения с Москвой будут выгодны для страны, заявил министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра.

    По словам министра, отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось», Дамаск оценивает запросы Москвы. Как пишет Washington Post, это свидетельствует о «резком сдвиге» в позиции новых властей Сирии. Абу Касра заявил, что «в политике нет постоянных врагов».

    На вопрос о том, разрешат ли России сохранить военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, Абу Касра ответил: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».

    По его мнению, прежний лидер Сирии Башар Асад рассчитывал, что новым властям «не удастся договориться» с Москвой. «Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали в первую очередь интересам Сирии, а потом уже их интересам», - сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Абу Касра сообщил о том, что начались переговоры с Россией о будущем российских военных баз в Сирии.

    Также сообщалось, что главное управление сухопутных и морских портов Сирии согласовало новый контракт с французской компанией CMA CGM на управление контейнерным терминалом порта Латакия. Компания CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом Латакии в 2009 году, и контракт неоднократно продлевался, последний раз в октябре 2024 года на дополнительные 30 лет при власти ныне свергнутого лидера Сирии Башара Асада.

    5 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы

    Трамп предложил навсегда переселить палестинцев из Газы в другие страны

    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, вызвав критику со стороны арабских наций и палестинского руководства, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп предложил возможность постоянного переселения палестинцев из Газы, сообщает Reuters.

    Он заявил, что жители Газы должны покинуть палестинский анклав, разрушенный израильской военной атакой. Трамп отметил, что палестинцы могли бы переселиться не только в Иорданию и Египет, но и в другие страны.

    Трамп впервые упомянул об этой идее 25 января, предложив Египту и Иордании принять больше людей. На вопрос, является ли это краткосрочным или долгосрочным решением, он ответил: «Может быть и тем, и другим».

    С тех пор он предлагал этот план как минимум четыре раза. Однако арабские государства и палестинские лидеры отвергли это предложение, назвав его «этнической чисткой».

    «Я чувствую себя очень иначе по поводу Газы, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, новый, красивый участок земли, и мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его пригодным для жилья и наслаждения», – заявил Трамп журналистам.

    Он добавил, что не понимает, почему палестинцы захотят остаться в Газе после всего произошедшего.

    Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест. В среду Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни, и предложил переселение беженцев, которое могут финансировать ближневосточные страны.

    В результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибли более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов.

    Коментарии (38)
    5 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Politico: План Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире

    Politico: План Трампа по сектору Газа вызвал негативную реакцию на Ближнем Востоке

    Politico: План Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире
    @ REUTERS/Khaled Abdullah

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента США Дональда Трампа превратить раздираемый войной сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока» встретило осуждение в среду утром в арабском мир, сообщило Politico.

    Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оно предупредило «бывшую и нынешнюю администрации США» о правах палестинского народа и подтвердило, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем, если будут нарушены определенные условия, пишет Politico.

    «Королевство Саудовская Аравия также подтверждает свое однозначное неприятие любых ущемлений законных прав палестинского народа, будь то посредством политики израильских поселений, аннексии земель или попыток вытеснить палестинский народ с их земель», – заявили в министерстве.

    В МИД королевства подчеркнули, что их позиция «не подлежит обсуждению и компромиссам».

    Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал заявления Трампа «нелепыми» и «абсурдными».

    «Замечания Трампа о его желании контролировать Газу нелепы и абсурдны, и любые подобные идеи способны привести к дестабилизации региона», – заявил Зухри.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, такие как Иордания и Египет.

    Также Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался против предложения Трампа о переселении жителей сектора Газа, подчеркнув, что это решение неприемлемо не только для Турции, но и для других стран региона.

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест.

    Между тем палестинская национальная администрация, базирующаяся в Рамалле, неоднократно отвергала предложения движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    5 февраля 2025, 23:52 • Новости дня
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Дональда Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что потребует значительных затрат.

    Марко Рубио, госсекретарь США, в ходе пресс-конференции в Гватемале заявил, что слова президента Дональда Трампа о секторе Газа следует воспринимать как выражение готовности Вашингтона участвовать в восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС. По его словам, это предложение  не является враждебным шагом, а, напротив, демонстрирует великодушие.

    Рубио подчеркнул, что в секторе Газа остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и их обезвреживание станет сложной задачей. Он отметил, что палестинцы не смогут безопасно жить в регионе до окончания работ по разбору завалов и разминированию. Если предложение Трампа будет принято, детали восстановления необходимо будет проработать с международными партнерами.

    Госсекретарь добавил, что сектор Газа понес серьезные разрушения, и для его реконструкции потребуются миллиарды долларов. В некоторых районах проживание невозможно как в текущем моменте, так и в обозримом будущем, отметил он.

    Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой.

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    4 февраля 2025, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    @ Zoltan Kocsis/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые сирийские власти являются «исламистами и джихадистами», но они пытаются вести себя вежливо, чтобы легитимизироваться, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

    «Новое правительство в Дамаске состоит из джихадистов и исламистов. В настоящее время оно сосредоточено на экономике, управлении и признании своей легитимности в мире, поэтому сейчас оно общается в вежливой манере», – цитирует Саара РИА «Новости».

    По его словам, это напоминает многие другие исламистские движения, которые пришли к власти, в том числе режим, установившийся в 1979 году в Иране. «Однако важно внимательно следить за его действиями», – заключил министр.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль продолжил строительство своих военных баз в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии.

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    5 февраля 2025, 13:59 • Новости дня
    Стало известно о планах вывода войск США из Сирии

    NBC: Пентагон разработает план вывода всех войск США из Сирии в течение 90 дней

    Стало известно о планах вывода войск США из Сирии
    @ Baderkhan Ahmad/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны США разрабатывает план полного вывода всех своих войск из Сирии в течение 30-90 дней, что связано с интересом президента Дональда Трампа.

    Министерство обороны США приступило к разработке плана полного вывода американских войск из Сирии, сообщила компания NBC, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников.

     Инициатива поступила от президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников в вашингтонской администрации, которые выразили заинтересованность в реализации данного шага, передает ТАСС.

    Чиновники отметили, что Пентагон рассматривает несколько временных рамок для выполнения этой задачи. Варианты включают вывод войск в течение 30, 60 или 90 дней. Этот процесс требует тщательной подготовки и координации для обеспечения безопасности и эффективности вывода всех американских военных с территории Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирака Абдель Латиф Рашид сообщил, что американские военные завершат свою миссию в стране к концу 2025 года, но точные сроки вывода войск будут определены позже; вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю; президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии.

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    5 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Сирия согласовала контракт с французской CMA CGM на эксплуатацию порта Латакия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное управление сухопутных и морских портов Сирии согласовало новый контракт с французской компанией CMA CGM на управление контейнерным терминалом порта Латакия, сообщил телеканал Al Arabiya.

    По данным Al Arabiya, контракт включает новые условия и механизмы, а также урегулирование всех прежних задолженностей обеих сторон, хотя детали не были предоставлены.

    Сирийский источник, знакомый с переговорами, сообщил Reuters, что обсуждения, которые привели к новому контракту, включали изменения в распределении доходов и сроках контракта. Сирийские власти надеялись договориться о более крупной доле от доходов по сравнению с предыдущим контрактом, а также о более коротком сроке аренды терминала и технических улучшениях.

    Компания CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом Латакии в 2009 году, и контракт неоднократно продлевался, последний раз в октябре 2024 года на дополнительные 30 лет при власти ныне свергнутого лидера Сирии Башара Асада.

    Ранее сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.

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    5 февраля 2025, 00:44 • Новости дня
    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»

    Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в другие регионы

    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и предложил альтернативу для беженцев в виде переселения, отметив, что финансировать этот процесс могут ближневосточные страны.

    Глава Белого дома Дональд Трамп в своем выступлении охарактеризовал сектор Газа как «площадку под снос», сообщает РИА «Новости». По его словам, Газа непригодна для жизни из-за антисанитарии и небезопасности. Он отметил, что мало что осталось от места, где могли бы жить люди.

    Трамп предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы, финансирование которых могут взять на себя ближневосточные государства. «И мы предлагаем им альтернативу – жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем», – заявил он.

    Тем временем палестинское движение ХАМАС раскритиковало заявления Трампа. По мнению члена руководства ХАМАС Сами Абу Зухри, это рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе. «Мы считаем неприемлемыми заявления Трампа, сказавшего: 'Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его'. Рассматриваем их как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе», – сказал Абу Зухри.

    Ранее сообщалось, что в результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибло более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов. До этого глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что второй этап мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС включает восстановление сектора Газа.

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    5 февраля 2025, 04:12 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа

    США рассматривают долгосрочное владение сектором Газа для стабилизации региона

    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа, подчеркивая потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Власти США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, сообщает РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. В своей речи Трамп подчеркнул, что этот шаг может принести большую стабильность не только сектору Газа, но и всему Ближнему Востоку.

    Трамп отметил, что все, с кем он обсуждал этот вопрос, поддерживают идею о том, что США могут владеть этим регионом, развивать его и создавать тысячи рабочих мест. Он также добавил, что тщательно изучал этот вопрос в течение нескольких месяцев и считает, что сектор Газа является очень опасным местом, и ситуация там может ухудшиться.

    Также Трамп заявил, что США готовы направить войска в палестинский анклав, если это будет необходимо для обеспечения стабильности и мира на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен помочь в улучшении ситуации в регионе, если это будет возможно.

    До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

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    6 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США

    В Белом доме назвали шоком заявления Трампа о долгосрочном владении Газой

    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа, сообщило The New York Times.

    По информации издания, заявления Дональда Трампа о возможном владении сектором Газа вызвали шок у высокопоставленных лиц Белого дома, передает ТАСС.

    Хотя слова президента казались официальными и продуманными, они не были согласованы с Госдепартаментом и Пентагоном. Министр обороны даже не успел оценить стоимость инициативы и разработать план, говорится в материале.

    Журналисты вспомнили, что ранее в неформальных беседах Трамп уже поднимал тему Газы в этом контексте, но она не обсуждалась официально. Возвращение спецпосланника Стивена Уиткоффа из Газы, как предполагается, могло повлиять на это заявление, однако ни Белый дом, ни израильские чиновники не ожидали, что Трамп сделает это объявление.

    Несколько американских чиновников даже впали в ступор, пытаясь понять происхождение этой идеи. Они назвали ее запредельной даже для Трампа, резюмировали обозреватели NYT.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать мирной инициативой.

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    5 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера

    Нетаньяху подарил Трампу пейджеры на встрече в Вашингтоне

    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера, один из которых был позолоченным, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

    По словам Гендельмана, Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера на встрече в Вашингтоне 4 февраля. Один из пейджеров был обычным, а второй позолоченным. Трамп в ответ заявил, что «это была грандиозная операция», имея в виду многочисленные взрывы пейджеров в Ливане, в результате которых погибло руководство «Хезболлы», передает ТАСС.

    Визит Нетаньяху в Белый дом длился пять часов. Президент США Дональд Трамп лично встретил израильского премьера у фасада Белого дома. Гендельман отметил, что это была самая дружественная встреча между лидерами США и Израиля за всю историю. Трамп также подарил Нетаньяху фотографию с подписью и надписью: «Биби – великий лидер».

    Во время переговоров Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки оружия Израилю и за его безоговорочную поддержку. Американский президент предложил новые решения проблем, которые Израиль испытывает с момента своего основания. Эти обсуждения укрепили дружеские отношения между двумя странами.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения.

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    4 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    Трамп подписал указ о восстановлении давления на Иран

    Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран, выразив надежду, что Вашингтону не придется часто пользоваться этим инструментом.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Иран, передает ТАСС.

    В ходе церемонии подписания американский лидер выразил, что Вашингтону не придется часто пользоваться данным инструментом. «Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», – сказал глава Белого дома о новом документе.

    Известно, что указ нацелен на предотвращение разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, он предусматривает сокращение экспорта иранской нефти и, возможно, блокировку поставок энергоносителей в другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. В середине прошлого месяца глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.


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    6 февраля 2025, 00:18 • Новости дня
    Стало известно о планах США переселить жителей Газы в Сомали и Марокко

    Администрация Трампа рассматривает вариант с переселением 1,5 млн жителей Газы в Сомали и Марокко

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США изучает возможность переселения жителей сектора Газа в Марокко и полуавтономные регионы Сомали, такие как Пунтленд и Сомалиленд, сообщил N12.

    По информации телеканала, Марокко и Сомали в настоящее время остро нуждаются в американской поддержке, что подтолкнет правительства этих государств согласиться на предложение Трампа, передает ТАСС.

    Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает возможность переселения жителей сектора Газа в арабские страны реальной. По его словам, это затронет около 1,5 млн человек, которые потеряли свои дома из-за военной операции Израиля.

    По информации источников, Вашингтон уже ведет переговоры с соответствующими странами и регионами, чтобы договориться о переселении. Детали и сроки реализации этого плана пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать исключительно мирной инициативой.

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    4 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава МИД Турции усомнился в продолжительности мира в Газе

    Глава МИД Турции Фидан усомнился в продолжительности мира в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил обеспокоенность возможностью возобновления Израилем боевых действий в Газе после завершения обмена пленными.

    Фидан заявил о неопределенности относительно долговечности прекращения огня в Газе, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты.

    Министр подчеркнул важность мобилизации международного сообщества для достижения постоянного прекращения огня в регионе. Он отметил, что провел встречу с членами политбюро ХАМАС, и подчеркнул, что ХАМАС полностью исполняет условия соглашения о прекращении огня. Однако, по мнению Фидана, существуют вопросы относительно будущих действий правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после освобождения израильских заложников.

    В конце января в Анкаре прошла встреча членов политбюро ХАМАС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсуждались вопросы прекращения огня в Газе и обмена заложников на палестинских заключенных.

    Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС.

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    6 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Al Jazeera: Палестинцы возмущены планом Трампа по переселению из Газы

    Al Jazeera: Палестинцы восстали против плана Трампа по переселению из Газы

    Al Jazeera: Палестинцы возмущены планом Трампа по переселению из Газы
    @ Omar Ashtawy Apaimages/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Палестинцы в Газе выразили недовольство планом Дональда Трампа по переселению, считая его давлением и угрозой этнических чисток. Многие заявили, что не покинут родину, несмотря на трудности, передает Al Jazeera.

    Палестинцы с возмущением и отчаянием отреагировали на план президента США Дональда Трампа по переселению из сектора Газа, передает Al Jazeera. Трамп заявил о намерении США «захватить» Газу и предложил палестинцам покинуть эту территорию навсегда. Несмотря на уверения со стороны госсекретаря Марко Рубио, что выезд носит временный характер, риторика Трампа вызвала опасения среди палестинцев.

    Так, 36-летняя Васаеф Абед из Дейр-эль-Балаха с равнодушием отнеслась к заявлению Трампа, однако подчеркнула, что не намерена покидать Газу, несмотря на давление. «Люди здесь никогда не примут насильственное переселение», – сказала она.

    60-летний Имад аль-Кассас, который после разрушения своего дома живет в палатке, категорически отверг возможность покинуть Газу. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, его домом всегда останется Газа. «Никакие соблазны переселения не заменят родную землю», – заявил он.

    Супруги Халед и Иман Макабель подчеркнули, что больше не интересуются никакими заявлениями Трампа после потерь в результате войны. «Из-за войны у нас больше нет сил», – сказал Халед. И хотя многие в Газе говорили о выезде в моменты отчаяния, он подчеркнул, что палестинцы продолжают держаться за свою землю.

    Другие, такие как 24-летний Амир Талеб, считают, что риторика Трампа может подтолкнуть палестинцев к сопротивлению. «Мы не подчиняемся никому, чтобы манипулировать нами по своему усмотрению», – сказал Амир, выразив надежду, что арабские и исламские страны выступят против подобных планов.

    В то же время 23-летний Махмуд Абу Оуда выразил желание покинуть Газу при первой же возможности. Он заявил, что жизнь в Газе после войны стала невыносимой, и если бы были созданы условия для переселения, он бы предпочел уехать. Но, как и другие, Махмуд против принудительного выселения, считая, что у палестинцев никогда не было выбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, что вызвало критику со стороны арабских наций и палестинского руководства. Его план по урегулированию арабо-израильского конфликта предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, и 2 млн палестинцев будут перемещены на Западный берег Иордана для создания государства Палестина.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп решил присоединить палестинские земли к Америке, что, по мнению политолога Саймона Циписа, принесет дивиденды в первую очередь Вашингтону.

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    5 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля

    Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля из всех, «кто когда-либо был в Белом доме»

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Дональда Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Трамп является величайшим другом израильского народа в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху подчеркнул, что израильский народ испытывает уважение к Трампу из-за его решения признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в город американское посольство. «Вы самый лучший друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме», – заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

    В свою очередь, Трамп сообщил, что США могут отправить военных в Газу, если это потребуется. «Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это», – сказал президент США, отвечая на вопрос о возможной военной операции в Газе и намерении «взять под контроль» анклав.

    Ранее Трамп отметил, что условия в секторе Газа делают его непригодным для жизни. Он также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

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