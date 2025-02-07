Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.10 комментариев
Министр обороны Сирии не исключил сохранения Россией военных баз
Министр обороны Сирии Абу Касра заявил о возможности для России сохранить военные базы в САР
Сирийские власти готовы позволить России сохранить военные базы на своей территории при условии, что соглашения с Москвой будут выгодны для страны, заявил министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра.
По словам министра, отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось», Дамаск оценивает запросы Москвы. Как пишет Washington Post, это свидетельствует о «резком сдвиге» в позиции новых властей Сирии. Абу Касра заявил, что «в политике нет постоянных врагов».
На вопрос о том, разрешат ли России сохранить военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, Абу Касра ответил: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».
По его мнению, прежний лидер Сирии Башар Асад рассчитывал, что новым властям «не удастся договориться» с Москвой. «Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали в первую очередь интересам Сирии, а потом уже их интересам», - сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Абу Касра сообщил о том, что начались переговоры с Россией о будущем российских военных баз в Сирии.
Также сообщалось, что главное управление сухопутных и морских портов Сирии согласовало новый контракт с французской компанией CMA CGM на управление контейнерным терминалом порта Латакия. Компания CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом Латакии в 2009 году, и контракт неоднократно продлевался, последний раз в октябре 2024 года на дополнительные 30 лет при власти ныне свергнутого лидера Сирии Башара Асада.