Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.7 комментариев
Налоговики начали ликвидацию части торговой сети «Светофор»
ФНС начала ликвидацию холдинга «Инвест стандарт», владеющего частью супермаркетов «Светофор»
Федеральная налоговая служба начала процесс ликвидации компании «Инвест стандарт», владеющей частью супермаркетов «Светофор», из-за недостоверных данных об адресе при регистрации.
ФНС начала ликвидацию АО «Инвест стандарт», которому принадлежат супермаркеты «Светофор» в Центральном и Северо-Западном округах, сообщает «СПАРК-Интерфакс». Причиной стали недостоверные сведения об адресе компании в Ярославле. «Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ», – говорится в карточке компании, передает «Интерфакс».
Учредители компании в октябре 2024 года уже пытались сменить адрес в документах, подав заявление в ФНС. Однако налоговые инспекторы не смогли найти компанию по прежнему адресу. Ситуация осложнилась обращением депутатов Госдумы и ФАС в прокуратуру с просьбой проверить сеть «Светофор» по жалобам на методы работы с поставщиками и санитарные нарушения.
Претензии к «Светофору» есть и у другого ведомства – Россельхознадзор выявил в ряде регионов России в магазинах «Светофор» грубые нарушения при реализации продуктов. Основные нарушения связаны с отсутствием товаросопроводительной документации, нечитабельной маркировкой, истекшими сроками годности, нарушением температурного режима и повреждением упаковки, передает ТАСС.
В частности, в Ростовской области в 60 торговых точках зафиксировано 91 нарушение, включая отсутствие ветеринарных документов на продукцию животного происхождения. Похожие нарушения найдены в Московской, Новгородской и Вологодской областях. Россельхознадзор выдал предостережения о недопустимости нарушений и направил материалы в прокуратуру для проведения внеплановых проверок.
«В январе 2025 года территориальные управления Россельхознадзора в рамках федерального контроля выявили многочисленные грубые нарушения требований техрегламентов ЕАЭС», – говорится в сообщении. Ведомство также направило информацию в Роспотребнадзор для дальнейших мер.
Первая торговая точка сети «Светофор» открылась в Красноярске в 2009 году. Основателем сети является миллиардер Сергей Шнайдер. В столице и области на данный момент функционируют 22 магазина. В минувшую среду в Москве по искам Роспотребнадзора начали временно закрывать магазины «Светофор» из-за нарушений санитарных норм, что может затронуть почти половину торговых точек.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что его повергли в шок магазины сети «Светофор» из-за «залежей сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов».