Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
Суды в Москве начали закрывать магазины «Светофор»
Работа почти половины магазинов «Светофор» в Москве оказалась под угрозой
В Москве по искам Роспотребнадзора начали временно закрывать магазины «Светофор» из-за нарушений санитарных норм, что может затронуть почти половину торговых точек.
В Москве суды приняли решения о временной приостановке работы нескольких магазинов сети «Светофор». Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные Роспотребнадзором. На настоящий момент уже закрыты четыре торговые точки на срок от 60 до 90 суток, пишут «Ведомости».
Ведомство ссылается на ч. 1 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой за подобные нарушения предусмотрены штрафы или приостановка деятельности.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что его повергли в шок магазины сети «Светофор» из-за «залежей сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов».