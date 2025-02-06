Индийский истребитель Mirage 2000 разбился при учебном вылете

  • Новость часаВ Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса
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    Ради ракет и танков Европа прощается с благополучием
    Путин сменил главу Роскосмоса
    Эксперт объяснил заведение уголовного дела против премьера Польши Туска о госперевороте
    Россия отказалась отдавать Польше обломки самолета Качиньского
    В Харькове уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    Президент Польши призвал сограждан к уличным протестам
    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину
    Эксперты спрогнозировали снижение запасов газа в ЕС до 30–35%
    Комитет Госдумы поддержал эксперимент с экзаменами в девятом классе
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

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    6 февраля 2025, 13:59 • Новости дня

    Индийский истребитель Mirage 2000 разбился при учебном вылете

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель Mirage 2000 индийских ВВС потерпел крушение в штате Мадхья-Прадеш, когда выполнял учебный вылет, сообщили местные СМИ.

    Крушение произошло в штате Мадхья-Прадеш, который находится в центральной части страны, пилот самолета смог благополучно катапультироваться, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

    Истребитель после падения загорелся, от обломков поднимаются клубы густого дыма. На данный момент причины крушения не установлены.

    В январе 2023 года два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения.

    5 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Глава Минпромторга рассказал о китайских грузовиках, которые нельзя выпускать на дороги
    Глава Минпромторга рассказал о китайских грузовиках, которые нельзя выпускать на дороги
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минпромторг России предложил ужесточить процедуры сертификации для иностранных автомобилей, чтобы ограничить их влияние на рынок и устранить выявленные нарушения, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

    Алиханов отметил, что китайские автопроизводители активно завоевывают российский рынок, что требует более жесткой сертификации и проверки соответствия машин из серийных партий. По его словам, министерство уже провело анализ грузовиков и обнаружило серьезные нарушения у трех китайских марок, которые, по мнению ведомства, нельзя допускать на дороги, передает «Интерфакс».

    Глава Минпромторга подчеркнул необходимость предпринять меры, вплоть до отзыва сертификатов, и взаимодействовать с Генпрокуратурой для решения ситуации. Это обусловлено тем, что спрос на грузовики может снизиться на четверть, что оказывает давление на отечественный рынок.

    Ранее сообщалось, что российские склады автомобилей переполнились новыми машинами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году производство легковых автомобилей в России значительно увеличилось, показав рост на 38% по сравнению с предыдущим годом, в то время как общий выпуск автотранспортных средств повысился на 33%, а в декабре стало известно, что на российских складах наблюдается избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора.

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    6 февраля 2025, 09:52 • Новости дня
    Путин сменил главу Роскосмоса

    Путин освободил Борисова от должности главы Роскосмоса, назначив на пост Баканова

    Путин сменил главу Роскосмоса
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Новым генеральным директором Роскосмоса назначен Дмитрий Баканов. До этого назначения он занимал должность заместителя министра транспорта России.

    Дмитрию Баканову 39 лет. До прихода в Роскосмос он активно занимался вопросами инновационного развития в Министерстве транспорта, включая проекты по беспилотному транспорту. До работы в Минтрансе Баканов руководил спутниковой системой «Гонец» с 2011 по 2019 год.

    Напомним, Юрий Борисов был назначен на пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина в июле 2022 года.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    6 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по академии нацгвардии Украины в Харькове уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», – сообщил Лебедев.

    Он добавил, что некоторые раненые находятся под особым надзором, а местным врачам к ним не разрешают доступ. По его словам, за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты.

    Лебедев также отметил, что, вероятнее всего, удар пришелся на время совещания, так как в одном месте оказалось большое количество «красивых целей». Подозревается, что в академии находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В четверг в результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы.

    Ранее в Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ.

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    6 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Президент Польши призвал сограждан к уличным протестам

    Президент Польши Дуда заявил о необходимости уличных протестов в случае отмены выборов

    Президент Польши призвал сограждан к уличным протестам
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Польши Анджей Дуда призвал к уличным протестам в случае отмены президентских выборов, как это произошло в Румынии, где суд аннулировал результаты из-за обвинений во вмешательстве.

    Дуда призвал к уличным протестам в случае отмены результатов президентских выборов, передает Bloomberg. В интервью на канале Kanal Zero Дуда предупредил, что в случае манипуляций может потребоваться защита результатов голосования путем протеста.

    Дуда провел параллели с Румынией, где суд аннулировал первый тур президентских выборов после обвинений в иностранном вмешательстве. Он отметил, что Европейская комиссия якобы вмешивалась как в румынские, так и в польские дела, но при этом не предоставила доказательств. Президент задал риторический вопрос, могут ли выборы в демократиях сегодня выигрывать только те, кого одобряет Брюссель.

    Майские выборы являются важным событием для премьер-министра Дональда Туска, который стремится посадить союзника в президентское кресло. Дуда, как союзник партии «Право и Справедливость», может воспользоваться правом вето, чтобы парализовать реформы Туска.

    На выборах столкнутся союзник Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, и Кароль Навроцкий, историк, поддерживаемый «Правом и Справедливостью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Польши инициировал дело по обвинению в государственном перевороте против премьер-министра Польши Дональда Туска, спикера Сейма, спикера Сената и других политиков.

    Ранее в Варшаве задержали Анну Вуйчик, руководителя канцелярии бывшего премьера Польши, по обвинению в незаконных финансовых операциях.

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    5 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    WADA потребовало компенсацию с фигуристки Валиевой
    WADA потребовало компенсацию с фигуристки Валиевой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к команде российской фигуристки Камилы Валиевой для обсуждения выплаты компенсации после отклонения апелляции в Федеральном суде Швейцарии, сообщили в пресс-службе WADA.

    Агентство начало переговоры с командой фигуристки Камилы Валиевой относительно выплаты компенсации в 8 тыс. швейцарских франков. Эта сумма должна быть выплачена Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA в связи с отклонением апелляции Валиевой, передает ТАСС.

    В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии утвердил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой. Решение суда обязывает фигуристку выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков.

    Напомним,  российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда. Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации. Также Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске.

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    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

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    5 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС
    В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шестой энергоблок Нарвской ТЭС и электростанция «Аувере» вышли из строя перед отключением Эстонии от единой энергосистемы с Россией и Белорруссией.

    Как пишет портал Delfi, шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве вышел из строя, а электростанция «Аувере» уже пять дней не функционирует из-за поломки котла. Ожидается, что шестой энергоблок возобновит работу 6 февраля, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Eesti Energia уведомила рынок о внеплановом выходе из рабочего режима энергоблока в Нарве. Эти события происходят на фоне подготовки Эстонии к отключению от общей энергосистемы с Россией, что также затрагивает Латвию и Литву.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна может столкнуться с отключением электричества на 72 часа после выхода из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

    В прошлом году операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), сообщил в соцсетях министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

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    5 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожено более 50 единиц техники в Сумской области

    Минобороны: Удар «Искандера» ликвидировал более 50 единиц техники ВСУ в Стецковке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов, сообщило Министерство обороны.

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Удар был нанесен по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка. Минобороны России показало видео удара с ликвидацией бронированной и автомобильной техники высокой проходимости.

    В заявлении Министерства обороны отмечено, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области с помощью «Искандера».

    До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Ахтырке Сумской области.

    Сообщалось, что удары по группе ВСУ под Сумами, предназначенной для пополнения подразделений в районе Суджи, вероятно, сорвали планируемое наступление украинских сил в Курской области.

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    6 февраля 2025, 01:45 • Новости дня
    МИД: Обломки самолета Качиньского останутся в России до конца расследования

    Обломки самолета президента Польши, разбившегося под Смоленском, останутся в России до конца расследования

    МИД: Обломки самолета Качиньского останутся в России до конца расследования
    @ ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Обломки Ту-154, разбившегося под Смоленском, не будут возвращены в Польшу до завершения всех процессуальных действий, несмотря на давление польских властей, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

    По словам Андреева, польские власти требуют возвращения обломков, но российская сторона настаивает на их сохранении как вещественных доказательств, передает РИА «Новости».

    Как пояснил Андреев, в настоящее время польская прокуратура сняла все подозрения в заговоре против России и прежних властей Польши, но продолжает обвинять трех российских авиадиспетчеров в умышленном доведении до катастрофы. Российское следствие отвергает эти обвинения, считая их лишенными оснований. Дипломат подчеркнул, что польские власти также грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам.

    Посол отметил, что контакты между российскими и польскими следственными органами отсутствуют, и предсказать дальнейшие шаги Польши сложно. Тем не менее, обломки останутся в распоряжении российских органов до завершения всех процессуальных действий.

    Напомним, Ту-154 польского президента разбился при заходе на посадку в Смоленске в 2010 году. Погибли 96 человек, включая Леха Качиньского и его супругу. Международный авиационный комитет и первая польская комиссия назвали причиной катастрофы ошибки экипажа и плохую подготовку пилотов. Вторая польская комиссия, созданная в 2015 году, предполагала взрыв на борту, но в декабре 2023 года была ликвидирована по распоряжению министра обороны Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британскому эксперту, который принимал участие в расследовании авиакатастрофы под Смоленском, предлагали взятку за подлог версии о взрыве в самолете Качиньского. В декабре прошлого года польский прокурор отверг версию взрыва в авиакатастрофе под Смоленском.

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    5 февраля 2025, 21:51 • Новости дня
    Агрономы призвали дачников запастись к лету сухими листьями
    Агрономы призвали дачников запастись к лету сухими листьями
    @ Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В преддверии засушливого лета агрономы не советуют искать засухоустойчивые сорта овощей. Огурцы – это не кактусы, селекция на засухоустойчивость не ведется, заявили они газете ВЗГЛЯД. При этом специалисты назвали способы дать растениям влагу даже в самое жаркие месяцы. В связи с малоснежной и относительно теплой зимой, по прогнозам метеорологов, в 2025 году Россия может столкнуться с засушливым летом. 

    «Вообще делать какие-либо прогнозы пока рано, так как никто точно не знает, что будет у нас в феврале, марте и апреле. Тем не менее уже необходимо готовиться высаживать рассаду», – говорит агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

    Он рассказывает, что, например, подавляющее большинство томатов сажаются в возрасте 45–50 или даже 60 дней. Так, в средней полосе России в теплицу рассаду высаживают в первой половине мая, от этого временного периода нужно отсчитать 50 дней, плюс еще дать недельку на прорастание семян. Таким образом дачник может получить срок посева томатов. Для посева остальных огородных растений собеседник рекомендует использовать тот же принцип подсчета.

    «Близкие сроки посадки у перца и баклажана. У тыквенных – это кабачки, огурцы, тыквы – рассада моложе, 35–45 дней. Здесь тоже необходимо дать дополнительно несколько дней на проращивание семян. Срок посадки в открытый грунт в наших широтах: конец мая – начало июня», – объясняет специалист.

    Засухоустойчивость у овощных культур чаще всего связана со сроками созревания, рассказывает агроном. Раннеспелые сорта и гибриды успевают дать урожай, используя весенние запасы влаги, и требуют меньших поливов. Позднеспелые сорта, как правило, требуют больших поливов. Поэтому при выборе сортов овощей для огорода в этом году необходимо обратить внимание на их сроки созревания.

    «Зная о том, что может наступить засуха, при посадке рассады землю стоит предварительно замульчировать. Мульчирование также называют «сухим поливом», поскольку оно значительно экономит как весенний запас влаги, так и от дополнительных поливов. А в засуху можно даже после полива домульчировать, и это даст очень хороший результат», – подчеркивает Викулов.

    По его словам, засухоустойчивые сорта томатов, огурцов и кабачков действительно существуют, однако выбирать их не стоит. При недостатке влаги плоды у них очень мелкие, сухие, с горечью, да и в целом жесткие. Такие овощи мало кто захочет использовать в пищу. Соответственно, без увлажнения привычного россиянину урожая не добиться, подытожил собеседник.

    Агроном Михаил Воробьев призывает россиян не пытаться выискивать какие-либо засухоустойчивые сорта овощей. «Огурцы – это не кактусы, селекция на засухоустойчивость не ведется. Помидоры по определению нуждаются в меньшем количестве воды. Однако в любом случае без поливов не обойтись», – предупреждает эксперт.

    В засушливый период, продолжает специалист, важно защитить почву от перегрева и бесполезного испарения. В этом поможет мульча. Наиболее доступная – опавшие листья. Если их уложить вокруг растений слоем 10–20 см, то количество необходимых поливов резко сократится. Запасать листья можно прямо сейчас – благо отсутствие снега и теплая погода позволяют это сделать.

    Ранее эксперты Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) установили, что за последние три десятилетия количество воды в почве снизилось на 77,6% суши, что привело к увеличению площади засушливых регионов на 7,6%. Это ставит под угрозу жизнь 2,3 млрд человек, проживающих в таких условиях, особенно в Азии и Африке.

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    5 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа

    Госдеп сообщил, что часть сотрудников USAID нарушила 90-дневный запрет на финансирование международных программ

    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники Агентства по международному развитию нарушили запрет Госдепартамента на приостановку финансирования программ иностранной помощи на 90 дней, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио.

    По словам Рубио, сотрудники USAID, несмотря на приказы о приостановке иностранной помощи, продолжали осуществлять платежи, что стало нарушением указаний Госдепартамента, передает ТАСС. Рубио подчеркнул, что средства, которые пытались использовать служащие госведомства, являются деньгами американских налогоплательщиков, и агентство должно было проявить большее сотрудничество с новым руководством.

    Ранее сообщалось, что Госдепартамент планирует к 8 февраля вернуть из заграничных командировок всех сотрудников USAID, что связано с приостановкой деятельности агентства. Кроме того, администрация Трампа намерена отправить в отпуск почти всех сотрудников вашингтонского офиса агентства, а госсекретарь Рубио был назначен временным руководителем USAID.

    Эти меры были приняты по рекомендации Илона Маска, который назначен главой нового ведомства по повышению эффективности работы правительства. Он предложил сократить бюрократию и государственный аппарат, в связи с чем деятельность USAID была временно приостановлена. Решения относительно продолжения или изменения финансирования программ будут приниматься после проверки, проведенной Рубио.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель  российского МИД Мария Захарова обвинила USAID в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

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    5 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов на Курском направлении, отметив их дерзость и грамотность в ходе боев.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном прокомментировал действия российских военнослужащих на Курском направлении, передает ТАСС. Глава государства отметил, что подразделения ВС России, включая 155-ю бригаду морской пехоты и 810-ю бригаду черноморских морских пехотинцев, а также 106-ю и 76-ю дивизии, проявили себя в боях с лучшей стороны.

    По словам президента, бойцы действовали «круто, грамотно, дерзко», и все они будут отмечены соответствующим образом. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии, и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», – сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, основной темой которой стали меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий. В ходе нее президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона.

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    5 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Задержанной в Азербайджане экс-судье Хахалевой отменили арест

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бакинский апелляционный суд отменил арест бывшей российской судьи Елены Хахалевой и назначил надзор полиции, сообщают азербайджанские СМИ.

    Суд отменил меру пресечения в виде ареста для Хахалевой и решил передать ее под надзор полиции, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу. Ранее сообщалось, что экс-главу Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву готовят к экстрадиции в Россию.

    В 2017 году вокруг Елены Хахалевой разгорелся скандал после публикации видео со свадьбы ее дочери, которая стоила 2 млн долларов. В 2018 году Хахалеву понизили в статусе, после чего она ушла с должности главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

    В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить дело против Хахалевой.

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    5 февраля 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил врио главы Курской области Александру Хинштейну и правительству проработать программу восстановления приграничья региона.

    На встрече с Хинштейном Путин подчеркнул важность этой программы и призвал руководителя региона работать в тесном сотрудничестве правительством страны, сообщает РИА «Новости».

    «Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», – заявил Путин.

    Напомним, Путин провел встречу с Хинштейном для обсуждения поддержки жителей Курской области.

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    5 февраля 2025, 20:23 • Новости дня
    Ученые выявили разницу уязвимости сердец мужчин и женщин к повышенному давлению
    Ученые выявили разницу уязвимости сердец мужчин и женщин к повышенному давлению
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые Новгородского университета совместно с коллегами из медицинских вузов Казахстана установили, что мышцы сердца у женщин более устойчивы к высокому давлению, чем у мужчин, а гипертрофия правого желудочка опаснее левого.

    В Новгородском университете исследовали перестройку тканей сердца у пациентов с артериальной гипертензией, сообщается на сайте Минобрнауки. Ученые установили, что мышцы сердца у женщин более устойчивы к высокому давлению, чем у мужчин. Исследование также показало, что поражение правого желудочка сердца опаснее, чем левого.

    Гипертрофия желудочков сердца – это механизм адаптации к высокому давлению, ведущий к утолщению стенок сердечных камер. Обычно это связано с гипертрофией левого желудочка, что может приводить к сердечной недостаточности. Однако, как отметил заведующий кафедрой внутренних болезней НовГУ Виктор Вебер, у правого желудочка темпы утолщения выше, что быстрее приводит к недостаточности.

    Анализ проводился на основе данных 643 человек. Нормой для левого желудочка считались значения 0,7–1,2 см, а для правого – 0,2–0,3 см. Первая степень гипертрофии левого желудочка определялась в 340 случаях, а вторая – у 303 человек. У женщин показатели толщины стенок оказались ниже, что свидетельствует об их большей устойчивости.

    Ранее ученые анализировали утолщения стенок сердца при различных причинах смерти. В 98,9% случаев это была острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт. Анализ проводился по кардиальным и церебральным причинам летального исхода.

    Ранее врач назвала способы определить риск инфаркта по ушам.

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