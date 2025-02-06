Политолог: Зеленский изменил риторику в отношении России, почувствовав неустойчивость

Tекст: Максим Попов

По словам Джаралла, изменения в заявлениях украинского президента объясняются тем, что он почувствовал, как «почва уходит из-под ног», передает РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский признал невозможность возвращения всех утраченных территорий, отметив, что Украина не может рисковать жизнями миллионов людей ради результата, который может не оправдаться.

«Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется »но« – и все слова снова становятся непонятны», – сказал Джаралла.

Эксперт добавил, что Зеленский постепенно превращается в фигуру, от которой хотят избавиться, будь то через выборы или переворот. При этом Джаралла подчеркнул, что «все территории России будут освобождены – независимо от позиции любой западной марионетки в Киеве».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал требования Зеленского о передаче ядерного оружия Украине безумными.