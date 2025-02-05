Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Песков назвал требования Зеленского о ядерном оружии безумными
Песков назвал требования Зеленского о передаче ядерного оружия Украине безумными
Требования президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву ядерное оружие являются абсурдными и граничат с безумием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что такие заявления противоречат международному режиму нераспространения ядерного оружия. Он выразил озабоченность по поводу подобных предложений, которые, по его мнению, являются крайне опасными, передает ТАСС.
Песков также выразил надежду, что в Европе осознают опасность обсуждения передачи ядерного оружия Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на низкий уровень квалификации современных европейских политиков, существует надежда на трезвое понимание абсурдности и потенциальной угрозы таких обсуждений.
Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка.