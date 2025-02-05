  • Новость часаРоссия запросила заседание СБ ООН по Украине
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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    5 комментариев
    5 февраля 2025, 22:24 • Новости дня

    В Кремле пообещали проработать вопрос о допвыплатах жителям приграничья

    Песков сообщил о поручении Путина проработать увеличение выплат жителям приграничных территорий

    Tекст: Максим Попов

    Вопрос увеличения выплат жителям приграничья будет обсужден по поручению президента, а сумма компенсации может возрасти с 150 тыс. рублей, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости» о том, что вопрос увеличения выплат жителям приграничных районов будет оперативно проработан по поручению главы государства Владимира Путина. Это заявление прозвучало в ответ на предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна увеличить размер единовременной компенсации.

    Хинштейн предложил увеличить выплаты со 150 тыс. рублей для жителей приграничных районов, чтобы они могли использовать эти средства для создания нового жилья и восстановления личных хозяйств. Эту инициативу он озвучил на встрече с президентом, которая состоялась спустя два месяца после его назначения на пост временно исполняющего обязанности главы региона.

    Путин заявил, что поручит правительству рассмотреть и проработать указанные вопросы в ближайшие дни. Это должно привести к конкретным предложениям и решениям по увеличению поддержки для жителей приграничья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с президентом Путиным губернатор Хинштейн сообщил о 54 проблемах в приграничье Курской области, выявленных координационным советом.

    5 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта

    Зеленский заявил об отказе проводить выборы на Украине до окончания горячей стадии конфликта

    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
    @ Dominika Zarzycka/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся до завершения горячей стадии конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции для их проведения в условиях войны.

    По словам Зеленского выборы на Украине не будут проводиться, пока не завершится горячая стадия конфликта и не будет снято военное положение, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопросы о своей легитимности. Зеленский подчеркнул, что не против выборов, но для их проведения необходимо изменение Конституции. Он также отметил, что «если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям».

    До этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что план США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами. Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    5 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год

    Алиханов сообщил о поставках первых Ту-214 в 2025 году

    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в соответствии с комплексной программой развития авиапромышленности России, сообщил в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    Первые поставки самолетов Ту-214 запланированы на этот год, что стало возможным благодаря комплексной программе развития авиационной промышленности России, передает ТАСС.

    Между тем Алиханов, а также министр энергетики Сергей Цивилев попали в список кандидатов на избрание в совет директоров Газпрома. В перечне также присутствуют такие фигуры, как председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    Присутствующий в текущем составе совета директоров первый вице-премьер Денис Мантуров не был включен в новый список кандидатов. Также осенью прошлого года экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов покинул совет директоров Газпрома.

    Самолет Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно совершил первый полет, который длился 1 час 10 минут.

    Ранее самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро» и прекратил полеты в 2015 году. В июне 2024 года он вновь был введен в строй после восстановления летной годности, а в июле его отправили на Минский завод гражданской авиации № 407 для перекраски в новую ливрею ОАК.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

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    5 февраля 2025, 02:40 • Новости дня
    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ

    Зеленский рассказал о 45 тыс. погибших и 390 тыс. раненых в ВСУ

    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    С начала полномасштабной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. раненными, заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что некоторые бойцы получали ранения несколько раз.

    Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о больших потерях вооруженных сил Украины на фронте, передает ТАСС. По его словам, количество погибших составило 45,1 тыс. человек, а количество раненных - 390 тыс.

    «Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений», – сказал Зеленский в интервью. Он также пояснил, что количество ранений превышает количество раненых, так как некоторые военнослужащие получили ранения несколько раз после возвращения на фронт.

    Напомним, в декабре прошлого года Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск.  Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. До этого Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. В феврале Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек. В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    5 февраля 2025, 20:54 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запросе на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Россия предложила назначить заседание на 17 февраля в связи с десятой годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер, сообщил Полянский, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что западные дипломаты запросили заседание на 24 февраля, чтобы отметить третью годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что Россия решила не оставаться в долгу и предложила свое заседание.

    Дипломат выразил надежду на успешное председательство китайских коллег в СБ ООН в феврале, добавив, что уверен в их мудрости и выдержке. Полянский также отметил, что заседание будет «хорошим поводом обсудить провал превентивной дипломатии, вызванный действиями западных спонсоров, которые готовили киевский режим к войне с Россией».

    Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

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    5 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    МВД получило полномочия выдворять мигрантов

    МВД сможет выдворять мигрантов без суда за нарушения законодательства

    МВД получило полномочия выдворять мигрантов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за определенные правонарушения.

    В России вступил в силу закон, который предоставляет Министерству внутренних дел полномочия принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ТАСС. Ранее такие решения могли принимать только судьи или должностные лица погранслужбы при въезде в Россию.

    Новые полномочия получат начальники и заместители глав территориальных органов МВД, а также руководители структурных подразделений по миграции и контролю за оборотом наркотиков.

    Теперь за правонарушения, такие как несоблюдение правил въезда или нарушение режима пребывания, мигрантов смогут выдворять начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Закон также предусматривает возможность обжалования постановления о выдворении в суде в течение десяти дней с момента его получения. Подпись на постановлении будет являться подтверждением его получения.

    Кроме выдворения мигрантов за пределы страны, закон вводит полномочия по помещению мигрантов в специальные учреждения на сорок восемь часов. Также устанавливается ответственность для физических и юридических лиц за оказание запрещенных услуг иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году по решению судов из-за нарушений миграционного законодательства по решению судов Россию покинули свыше 80 тыс. мигрантов.


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    5 февраля 2025, 04:50 • Новости дня
    Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в Новогродовке

    Житель Новогродовки сообщил о расстреле четверых мирных жителей украинскими военными

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками, сообщил очевидец Сергей Сиденко.

    По его словам, украинские военные расстреляли четверых мирных жителей до освобождения города российскими войсками, передает РИА «Новости». «Украинцы застрелили четверых пацанов в подвале, в убежище. Полтора месяца они там провалялись, никто не мог их достать, чтобы хотя бы похоронить. Хлопцы моего возраста, 30-35 лет», – сообщил Сиденко.

    Он добавил, что из-за активных боевых действий тела расстрелянных оставались в подвале более месяца. Лишь недавно удалось их захоронить в ближайшем дворе. «Метр на метр вырыли, в пакетах трупы так положили, вчетвером их и похоронили в одной могиле. Взяли крест и поставили крест там. Прям на табличке все четыре имени написали», – добавил он.

    Ранее в России осудили двух украинских боевиков за теракты в Курской области. Также сообщалось, что украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного.

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    5 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье
    Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины, сообщили в Минобороны.

    Это произошло рядом с Богдановкой, Викторовкой, Гоголевкой, Гуево, Дарьино, Зазулевкой, Заолешенкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Марьевкой, Махновкой, Меловым, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Погребками, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным и Южным.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Иволжанского, Искрисковщины, Мирлогов, Мирополья, Могрицы, Садков, Стецковкой, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За последнеие сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 бронемашин, три орудия полевой артиллерии и два миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 бронемашины, 1827 автомобилей, 409 арторудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 17 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

    В среду стало известно что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

    А накануне подполье сообщало, что удары по ВСУ в Сумской области сорвали запланированное наступление в Курской области.

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    5 февраля 2025, 16:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о возвращении из плена 150 российских военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Россия и Украина 5 февраля провели обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулись 150 российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале российского Минобороны. В обмен были переданы 150 украинских военных.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность связаться с родственниками. Ожидается, что вскоре они будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    В ведомстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия гуманитарного характера, способствовавшие возвращению военнопленных.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернутся в Россию и на Украину с каждой стороны.

    Министерство обороны России представило кадры возвращения российских военных, освобожденных в рамках первого обмена пленными с Украиной в этом году, среди которых есть свидетельства о жестоком обращении в плену.

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    5 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    По договору с Минском РФ может применить ядерное оружие для защиты Белоруссии

    Договор с Минском определил условия применения ядерного оружия Россией для защиты Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии, если есть угроза для суверенитета и территориальной целостности стран, говорится в договоре с Белоруссией о гарантиях безопасности, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.

    Согласно условиям договора, ядерное оружие России может быть использовано в ответ на применение против России или Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, передает ТАСС. Также применение возможно в случае агрессии с использованием обычного оружия, если это создаст критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности.

    Напомним, президент России Владимир Путин инициировал ратификацию соглашения с Белоруссией о гарантиях безопасности.

    В декабре президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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    5 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов на Курском направлении, отметив их дерзость и грамотность в ходе боев.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном прокомментировал действия российских военнослужащих на Курском направлении, передает ТАСС. Глава государства отметил, что подразделения ВС России, включая 155-ю бригаду морской пехоты и 810-ю бригаду черноморских морских пехотинцев, а также 106-ю и 76-ю дивизии, проявили себя в боях с лучшей стороны.

    По словам президента, бойцы действовали «круто, грамотно, дерзко», и все они будут отмечены соответствующим образом. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии, и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», – сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, основной темой которой стали меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий. В ходе нее президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона.

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    5 февраля 2025, 03:07 • Новости дня
    Суд раскрыл детали изготовления поддельных документов для убийства Дугиной

    Дизайнер Сучков получал 50 рублей за страницу поддельного документа, который использовали убийцы Дугиной

    Tекст: Максим Попов

    Дизайнер Андрей Сучков, осужденный за создание поддельных документов, использованных для убийства Дарьи Дугиной, получал за свои услуги по 50 рублей за каждую страницу.

    Андрей Сучков, один из участников дела об изготовлении поддельных документов, использованных в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, получал 50 рублей за каждую страницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела. Сучков полностью признал факт создания электронного макета официального документа на имя Юлии Зайко.

    По данным следствия, в январе 2022 года Сучков получил предложение через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение заполнять графические шаблоны. После согласия его включили в групповой чат, где один из пользователей отправлял текстовую информацию, а Сучков создавал графический шаблон документа. За свою работу он получал 50 рублей за страницу.

    В августе 2022 года в городе Арамиле Свердловской области Сучков, совместно с Андреем Кузнецовым, изготовил электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации транспортного средства для автомобиля Mini Cooper. Этот документ, как полагает следствие, позже был использован для организации убийства Дугиной.

    Украинка Наталья Вовк, находясь на территории России, использовала документы на имя Юлии Зайко. Сучков и Кузнецов были осуждены на три года и шесть месяцев за изготовление поддельных документов в составе группы лиц.

    Ранее сообщалось, что осужденный по делу Дугиной признал, что узнал о своем участии в преступлении из новостей, когда речь зашла о поддельных документах на автомобиль обвиняемой Натальи Вовк.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.

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    5 февраля 2025, 17:46 • Новости дня
    Назван объем поставок российского СПГ в ЕС в январе

    Поставки российского СПГ в ЕС в январе превысили 2 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В январе поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза достигли 2,054 млрд кубометров, свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel.

    По данным Bruegel, этот показатель оказался чуть ниже уровня декабря 2024 года, когда импорт составил 2,16 млрд кубометров. Однако он практически соответствует данным за аналогичный период прошлого года, когда в январе было импортировано 2,059 млрд кубометров российского СПГ, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что несколько стран Европейского союза не поддержали инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок. При этом газета Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    5 февраля 2025, 00:22 • Новости дня
    Медведчук заявил о роли России в обретении украинцами Родины

    Медведчук заявил, что Россия дает украинцам Родину, а Запад видит их рабочими

    Tекст: Максим Попов

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад рассматривает украинцев как рабочую силу и пушечное мясо, тогда как Россия становится для них настоящей Родиной, предлагая развитие на много поколений вперед.

    Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», в своей статье для «Комсомольской правды» выразил мнение, что Запад видит в гражданах Украины лишь чернорабочих и пушечное мясо. По его словам, украинский народ в России традиционно обретает Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой.

    Медведчук подчеркивает, что в России бывшие украинцы становятся россиянами, где государство предоставляет возможности развития на много поколений вперед. Он также отметил, что Европа теряет свое лидерство из-за ограниченности и алчности своей элиты. «Европа, куда якобы идет Украина Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ традиционно обретает свою Родину», – заявил он.

    Политик утверждает, что мир на Украине могут принести только российские вооруженные силы. Чтобы защитить и обеспечить национальную безопасность, России необходимо выполнить цели по искоренению нацистского режима и нацистской идеологии в стране, а также демилитаризации территории, что, по его словам, невозможно без контроля над историческими русскими землями.

    До этого Медведчук сравнил ситуацию на Украине с событиями Руины XVII века.


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    5 февраля 2025, 11:48 • Новости дня
    В Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен

    Военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятеро военнослужащих ВСУ были захвачены в Курской области, где продолжаются бои за Свердликово.

    Как сообщает ТАСС, пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военным в Курской области. По информации силовых структур, захват бойцов произошел в ходе боев в районе Свердликова Суджанского района.

    Российские военные сообщили о зачистке части лесного массива у Свердликова, а также о продвижении на его южных окраинах. Отмечается, что бои за освобождение населенного пункта продолжаются.

    Кроме того, по данным силовых структур, идут упорные сражения в лесополосах Суджанского района и на подступах к Малой Локне. Эти места остаются зонами активных боевых действий, где обе стороны продолжают борьбу за контроль над территорией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России осудили двух украинских боевиков за теракты в Курской области, ВСУ за сутки потеряли до 210 человек в Курской области, а также ВСУ сбросили взрывчатку на автомобиль в Курской области.

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    Названы сроки представления плана США по разрешению конфликта на Украине
    Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи
    Объявлены планы по числу производства самолетов МС-21 в год
    По подозрению в убийстве семьи экс-мэра Самары арестована его внучка
    Европейские эксперты назвали армии ЕС медлительными
    Нейросети назвали криптовалюты, которые станут «цифровым золотом»
    Black Sabbath впервые за 20 лет решили выступить в оригинальном составе

    Китай ударил по американским энергоресурсам

    Китай решил практически отказаться от закупки энергоресурсов из США. В ответ на торговые тарифы США Пекин ввел собственные пошлины на американские СПГ, нефть и уголь. Новая тарифная война между двумя крупнейшими экономиками может еще больше перекроить мировую торговлю и энергетические потоки. Как России может быть выгоден этот конфликт держав? Подробности

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    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

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    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

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    Трамп реанимирует USAID через его убийство

    Оппоненты Трампа потрясены: президент Трамп решился закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки миллиардов долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США. В Конгрессе уже называют происходящее «наглыми авторитарными действиями» и требуют от Трампа отменить упразднение агентства. Зачем Трамп пошел на такое – и действительно ли USAID будет окончательно закрыто? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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