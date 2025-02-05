В Кремле пообещали проработать вопрос о допвыплатах жителям приграничья

Песков сообщил о поручении Путина проработать увеличение выплат жителям приграничных территорий

Tекст: Максим Попов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости» о том, что вопрос увеличения выплат жителям приграничных районов будет оперативно проработан по поручению главы государства Владимира Путина. Это заявление прозвучало в ответ на предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна увеличить размер единовременной компенсации.

Хинштейн предложил увеличить выплаты со 150 тыс. рублей для жителей приграничных районов, чтобы они могли использовать эти средства для создания нового жилья и восстановления личных хозяйств. Эту инициативу он озвучил на встрече с президентом, которая состоялась спустя два месяца после его назначения на пост временно исполняющего обязанности главы региона.

Путин заявил, что поручит правительству рассмотреть и проработать указанные вопросы в ближайшие дни. Это должно привести к конкретным предложениям и решениям по увеличению поддержки для жителей приграничья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с президентом Путиным губернатор Хинштейн сообщил о 54 проблемах в приграничье Курской области, выявленных координационным советом.