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Ассоциация врачей США подала в суд на администрацию Трампа
Doctors for America обвинила администрацию Трампа в удалении данных о здравоохранении
Американская ассоциация Doctors for America обратилась в суд против администрации Трампа из-за удаления важных данных со страниц федеральных вебсайтов, включая информацию о ВИЧ и контрацепции.
Американская ассоциация врачей Doctors for America подала иск против администрации президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».
В иске отмечается, что администрация удалила важную информацию, связанную со здравоохранением, с федеральных вебсайтов. Ответчиками в данном деле стали Управление кадровой службы, Центры США по контролю и профилактике заболеваний, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также министерство здравоохранения и социальных служб.
В документе, опубликованном порталом Axios, говорится о поручении Управления кадровой службы удалить или изменить веб-страницы и наборы данных. Также отмечается, что удаление данных Центрами по контролю и профилактике заболеваний, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и министерством здравоохранения было произвольным и нарушает закон. Ассоциация считает, что ведомства не предоставили необходимые уведомления об изменениях.
Doctors for America требуют восстановления удаленной информации и просят запретить внесение значительных правок в наборы данных без соответствующих уведомлений. В числе удаленных данных были веб-страницы с информацией о ВИЧ и контрацепции, что вызывает особое беспокойство у организации. Иск направлен на обеспечение прозрачности и доступности жизненно важной информации для общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной, Центральное разведывательное управление США предложило своим сотрудникам добровольно уволиться с компенсацией в виде восьмимесячного выходного пособия, а также Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны.