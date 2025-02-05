  • Новость часаЗеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    22 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    35 комментариев
    5 февраля 2025, 01:00 • Новости дня

    Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны

    Трамп одобрил предложение отправлять преступников из США в Центр содержания в Сальвадоре

    Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп поддержал инициативу отправлять преступников, включая американских граждан, в пенитенциарные учреждения за пределами США, в частности в Сальвадор.

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке идеи отправлять преступников из Соединенных Штатов в другие страны, сообщает РИА «Новости». По его словам, это касается как нелегальных мигрантов, так и американских граждан, совершивших преступления. Он отметил, что в стране есть закоренелые преступники, от которых будет лучше избавиться.

    Трамп сделал это заявление после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять осужденных в США преступников в новом Центре содержания террористов. В своем выступлении он указал, что за эту услугу Сальвадор получит значительные финансовые средства.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что предложение Сальвадора рассматривается администрацией. Он подчеркнул, что это предложение является очень щедрым. Ранее Букеле после переговоров с Рубио заявил, что Сан-Сальвадор готов взять на себя часть обязанностей американской пенитенциарной системы.

    До этого Трамп сообщил, что Венесуэла выразила согласие принять всех своих граждан, незаконно находившихся на территории Америки, включая членов банды Tren de Aragua.

    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

    Коментарии (14)
    4 февраля 2025, 08:41 • Новости дня
    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США

    Госсовет Китая ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ, следует из указа Госсовета КНР.

    Под действие пошлин с 10 февраля попадают американские энергоресурсы, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также сельскохозяйственная техника и автомобили. Нефть и техника будут облагаться пошлиной в 10%, а уголь и СПГ – 15%, передает ТАСС.

    Решение о введении пошлин было принято Государственным советом КНР в ответ на внешнеэкономическую политику США и для защиты китайских производителей. Введение пошлин ожидается также на многолитражные автомобили и пикапы.

    Помимо введения пошлин, Китай также вводит экспортный контроль на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. В Министерстве коммерции КНР заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств. Экспортерам теперь потребуется лицензия, которую можно будет получить в департаменте коммерции Госсовета.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.

    Также Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19.

    Между тем сообщалось, что в Белом доме заявили, что Трамп планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в течение 24 часов.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами
    @ Александр Русский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    4 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков: Трамп предложил Киеву закупать у Вашингтона военную помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа о желании получить редкоземельные металлы с Украины представляют собой предложение киевскому режиму покупать военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это предложение [Украине] покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

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    4 февраля 2025, 12:36 • Новости дня
    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти

    Политолог Бордачев: Команде Трампа нужен полный разгром USAID

    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перетряска или ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) выгодна России. Ведь в результате реформ главы Белого дома Дональда Трампа эта подрывная сеть будет ослаблена на постсоветском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее госсекретарь США Марко Рубио стал и. о. главы USAID.

     «Трамп перетряхивает USAID для стабилизации собственной власти. Это логово его противников и своеобразное государство в государстве. Думаю, агентство будет если не ликвидировано, то существенно реформировано и станет работать в жестком подчинении Госдепу», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Команде американского лидера нужен полный разгром руководителей USAID и их замена на лояльные кадры. Именно для обоснования правильности своих действий в глазах американского общества Белый дом и опубликовал отчеты о бессмысленных тратах агентства», – детализировал эксперт.

    «Но как бы то ни было, американская внутриполитическая повестка скажется на постсоветском пространстве, где подрывная сеть USAID теперь почувствует себя менее уверенно. Многочисленная клиентура агентства начнет испытывать больше напряжения и волнения по поводу поведения спонсора. А это в любом случае хорошо для России», – заметил он.

    «Надо понимать, что далеко не все власти стран бывшего СССР любят USAID. Например, Казахстан терпит их на своей территории только потому, что боится США. А в Армении политические силы, наоборот, опираются на американскую помощь в соперничестве на внутреннем треке», – продолжил аналитик.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он стал исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). Также он делегировал полномочия Питу Марокко, который уже разработал директиву о заморозке почти всей иностранной помощи. «Марокко знает, как работает система, и демонтирует ее по всем направлениям», – приводит CNN слова неназванного чиновника.

    В свою очередь, Илон Маск, самый богатый человек в мире и глава нового департамента эффективности правительства, заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии USAID. Демократы раскритиковали это решение, завив, что глава государства не имеет права закрывать федеральное агентство без консультации с Конгрессом.

    Между тем Белый дом обнародовал список «нелепых трат» USAID, в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.

    Напомним, USAID было создано в 1961 году для предоставления гумпомощи другим странам. 20 января 2025 года Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней – за это время будет проведена проверка того, соответствует ли работа агентства целям США.

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    4 февраля 2025, 03:44 • Новости дня
    Администрация Трампа задумалась о ликвидации министерства образования США

    Wall Street Journal сообщила об обсуждении в администрации Трампа возможности ликвидировать министерство образования США

    Администрация Трампа задумалась о ликвидации министерства образования США
    @ Aaron Schwartz/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность издания указа, ведущего к ликвидации министерства образования США, пишет Wall Street Journal.

    «Чиновники администрации Трампа рассматривают возможность принятия мер по ликвидации министерства образования в рамках кампании миллиардера Илона Маска и его единомышленников по сокращению федеральных агентств и уменьшению численности правительственного персонала», – пишет Wall Street Journal.

    По данным источников издания, предполагается передать часть функций ведомства другим департаментам или полностью прекратить направления работы, не закрепленные законодательно, передает РИА «Новости».

    Также указ включает разработку законодательной инициативы, направленной на полную ликвидацию министерства. Однако окончательное решение пока не принято, так как советники президента все еще обсуждают детали. Полная ликвидация ведомства потребует одобрения Конгресса, но законодатели пока не проявили интереса к данной инициативе.

    Дискуссии о будущем министерства идут на фоне отправки десятков его сотрудников в административный отпуск, хотя причины такого решения не разъяснены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп начал реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) при участии Маска, а также назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, после чего Рубио проинформировал Конгресс США о пересмотре помощи другим странам.

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    4 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    FT: Украина допустила передачу США редкоземельных металлов в обмен на помощь

    FT: Украина готова обменять редкоземельные металлы на поддержку США в рамках плана Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти рассматривают возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на помощь, что соответствует «плану победы» президента Владимира Зеленского, сообщила газета Financial Times.

    Издание пишет, что Украина рассматривает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на помощь, передает РИА «Новости».

    Это предложение совпадает с заявлениями президента США Дональда Трампа и положениями так называемого плана победы президента Украины Владимира Зеленского. По словам источника, близкого к Зеленскому, Украина готова к сотрудничеству с Америкой.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. На Украине сообщили, что более 70% этих запасов сосредоточено на неподконтрольных Киеву территориях в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Экономист Иван Лизан указывал, что Запад уже контролирует Украину и вывозит все необходимые ресурсы, а востребованных редкоземельных металлов, которые есть у Китая, на Украине нет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский в своем «плане победы» предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины.

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    4 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Трампу не понравилось соотношение размеров Израиля и всего Ближнего Востока

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу несоразмерности территории Израиля по сравнению с Ближним Востоком, сравнив Израиль с верхушкой ручки на фоне всего региона.

    На пресс-конференции в Белом доме Трамп поделился своим мнением о территориальном соотношении Израиля и Ближнего Востока, передает ТАСС.

    «Израиль, конечно, маленькая, маленькая страна с точки зрения территории. Видите эту ручку? Мой стол – это Ближний Восток, а эта ручка, верхушка ручки – это Израиль. Это нехорошо, да? Знаете, это довольно большая разница», – заявил он.

    Такое сравнение прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, будут ли Соединенные Штаты поддерживать аннексию Израилем территории Западного берега реки Иордан, где расположена Палестинская национальная администрация.

    Трамп не уточнил, как именно США планируют действовать в этом вопросе, но его комментарии вызвали резонанс в медиа и среди политических аналитиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с президентом США в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе. Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить детали сделки по освобождению заложников в Газе.

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    4 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию

    DeepSeek и GPT назвали последствия желания Трампа присоединить Гренландию и Канаду

    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США негативно скажется на отношениях Вашингтона, Оттавы и Брюсселя. Настойчивость Белого дома в этом вопросе спровоцирует раскол в НАТО и ЕС, что сыграет на руку России и Китаю, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Вероятность реализации территориальных амбиций Дональда Трампа крайне мала. Население Гренландии стремится к большей самостоятельности, а не к интеграции с другой страной. Так, на острове уже проводился референдум по вопросу независимости от Дании», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «В свою очередь, идея присоединения Канады к США противоречит интересам Оттавы. Местное население гордится своей культурой и независимостью от Вашингтона. Голосование о вхождении в состав Штатов было бы здесь крайне непопулярным», – отмечает нейросеть.

    «Настойчивое продвижение идеи о присоединении к США Гренландии или Канады приведет к серьезным последствиям. Подобные инициативы Белого дома могут быть восприняты Нууком и Оттавой как неуважение к их суверенитету, что приведет к охлаждению союзнических отношений», – добавляет DeepSeek.

    «Кроме того, другие партнеры Штатов могут начать сомневаться в надежности США, а заявления Трампа будут восприниматься ими как империалистические. Но и в самой Америке планы республиканца способны вызвать негативную реакцию со стороны общественности, СМИ и Конгресса», – поясняет ИИ.

    «В итоге амбиции новых властей Штатов приведут к расколу внутри НАТО, поскольку другие члены альянса теперь будут сомневаться в искренности мотивов Вашингтона. Важно отметить, что и ЕС может поддержать недовольство Дании по поводу притязаний США на Гренландию. Это приведет к росту антиамериканских настроений в Европе», – заключает DeepSeek.

    Несколько иной точки зрения придерживается Chat GPT. Американская нейросеть считает, что настойчивое давление со стороны Дональда Трампа на Нуук и Оттаву сыграет на руку России и Китаю. «Действия Белого дома способны спровоцировать политическую нестабильность в НАТО, а также разрушить отношения Вашингтона и Брюсселя. Позиция республиканца по поводу Гренландии вынудит ЕС ввести торговые санкции против Штатов», – полагает он.

    «Однако попытки присоединения Канады и Гренландии, скорее всего, останутся риторическими провокациями. Если же Трамп продолжит активно продвигать эти идеи, положение США на международной арене, как и их отношения с союзниками, могут значительно ухудшиться», – резюмирует Chat GPT.

    Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил о намерении Дональда Трампа продолжить обсуждение темы вхождения Гренландии в состав Штатов. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что главу Белого дома не волнуют возражения европейских государств по этому поводу.

    «Мне кажется, многие не ценят Гренландию», – признался Вэнс. «Она действительно важна для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которые используют китайцы и русские. Откровенно говоря, Дания, контролирующая остров, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником», – добавил он.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

    Гренландия – не единственная зарубежная территория, на которую претендует Трамп. Так, недавно он вновь призвал Канаду войти в состав США. По его мнению, это единственный способ для Оттавы избежать пошлины на энергоресурсы в размере 10% и тарифов на другие товары до 25%.

    «Без наших огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту – и никаких таможенных пошлин», – подчеркнул Трамп.

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    4 февраля 2025, 04:25 • Новости дня
    США захотели проверить деятельность Центра противодействия коррупции на Украине

    Стало известно о намерении США расследовать деятельность Центра противодействия коррупции на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует расследовать деятельность Центра противодействия коррупции на Украине, сообщают украинские СМИ.

    Это связано с предположениями о вмешательстве ЦПК в работу судебной системы Украины при поддержке чиновников из демократической партии США, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ также сообщают, что в отношении руководителей ЦПК Виталия Шабунина и Дарьи Каленюк могут быть введены санкции.

    Указывается, что чиновники демократической партии США через ЦПК оказывали влияние на судебную и правоохранительную систему Украины и даже установили контроль над такими органами, как Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди республиканцев в США часто звучат обвинения в адрес Киева по поводу коррупции. Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

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    4 февраля 2025, 02:45 • Новости дня
    Евросоюз подготовился к возможным пошлинам США

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к пошлинам США и о намерении добиваться повышения оборонных расходов

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также она сообщила, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

    «Во-первых, я могу сказать, что мы готовы, это очень важно. Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии также отметила, что лидеры европейских стран сосредоточат усилия на повышении конкурентоспособности и производительности внутри союза. Это, по ее мнению, позволит ЕС иметь достаточно сил для защиты своих интересов.

    Daily Telegraph пишет, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения пошлин на весь импорт из ЕС в размере 10%, передает ТАСС.

    Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия будет более гибко относиться к вопросам финансовой дисциплины в отношении оборонных расходов. «В экстраординарные времена возможно принимать чрезвычайные меры… У государств будет гораздо больше бюджетного пространства для наращивания затрат на оборону», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США.

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    4 февраля 2025, 22:12 • Новости дня
    Несколько стран предложили Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Трампа рассматривает предложения от разных стран по оказанию помощи в урегулировании конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Поразительно, что половина мира пытается помочь президенту Трампу покончить с этим конфликтом и завершить его справедливым способом, предотвращающим новые войны. Мы получаем всевозможные запросы, но пока мне нечего подтвердить или сообщить», – приводит ТАСС слова Уолтца.

    Помощник президента США добавил, что предложения поступают из разных уголков мира, но подробностей не раскрыл.

    Накануне в Кремле сообщили, что возможные варианты состава участников переговоров по украинскому вопросу не обсуждались. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве исходят из того, что украинский президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией.

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    4 февраля 2025, 12:27 • Новости дня
    Кремль не оценил идеи Трампа по Украине

    Песков заявил, что Кремль не может оценить идеи Трампа по Украине без подробностей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль воздержался от оценки предложений президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине из-за недостатка информации о сути предложений, как сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь трудно давать какую-то оценку», – отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Кремль также не комментирует заявления Трампа о некоем «прогрессе» в отношении урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что пока нет новых комментариев по сравнению с ранее сделанными заявлениями относительно ситуации на Украине: «Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», – добавил Песков.

    Ранее Трамп объявил о «значительном прогрессе» в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», как заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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    4 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков усомнился в решимости Евросоюза ответить на пошлины США

    Пушков усомнился в решимости ЕС противостоять пошлинам Трампа на импорт

    Tекст: Максим Попов

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза принять жесткие ответные меры на введение пошлин Дональдом Трампом на импорт европейских товаров.

    Алексей Пушков, российский сенатор, выразил сомнение в решимости Евросоюза ответить на возможное введение пошлин Соединенными Штатами. Пушков отметил, что готовность Евросоюза к жестким мерам может быть лишь напускной.

    Он указал, что «духу не хватит» у ЕС схватиться с Трампом, в отличие от более простых ситуаций. «Схлеснуться с Трампом – это не евромелюзгой манипулировать», – отметил Пушков в своем Telegram.

    Накануне Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами.

    При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, подчеркнув, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

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