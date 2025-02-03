Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.3 комментария
За попытку блокировать стратегическую магистраль в Грузии задержан 31 человек
В воскресенье в Тбилиси за попытку блокировать стратегическую магистраль, которая ведет из столицы Грузии на запад страны, был задержан 31 участник акции протеста, сообщило МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным МВД, часть задержанных уже освобождена под подписку.
Все радикалы были задержаны по статье Административного кодекса за неподчинение полиции, это грозит им штрафом в размере 400 лари (142 доллара) или заключением на срок до 90 дней.
Среди задержанных были бывший мэр Тбилиси Георгий (Гиги) Угулава, экс-председатель саакашвилевского «Единого национального движения» Ника Мелия и экс-президент Нацбанка Георгий Кадагидзе.
Примечательно, что МВД Грузии в течение двух дней до акции предупреждало, что блокирование транспортных артерий стратегической важности карается по закону заключением на срок от двух до четырех лет. Полиция выставила усиленные наряды, однако лидеры оппозиции при поддержке студентов вступили в физическое противостояние со стражами порядка, после чего начались задержания. Оппозиция призвала студентов «вести себя как в Сербии».