Вулин назвал покушение на митрополита Тихона атакой на православный мир

Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера

Политолог Ярыгин: Трамп отверг попытки премьера Британии сесть за стол переговоров с Москвой

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Глава Белого дома Дональд Трамп поднял на смех британского премьера Кира Стармера вопросом о способности Соединенного королевства самостоятельно «справиться с Россией». Все выглядело как шутка, но я бы назвал это самым ярким итогом прошедшего визита», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

«Судя по всему, украинский конфликт на встрече упоминался только в рамках более важной темы – дальнейшего сотрудничества Вашингтона с европейским союзниками по НАТО. Американский лидер донес до собеседника свою позицию: альянс нужен Белому дому для того, чтобы контролировать своих вассалов в Европе. Как бы обидно это ни звучало для ЕС», – отметил он.

«Трамп не хочет окончательной смерти НАТО, он просто заставляет объединение платить более справедливую цену. А без Вашингтона Брюссель не справится с «российской угрозой», поэтому деваться ему некуда. И натянутая улыбка Стармера вместо ответа служит согласием. Глава Белого дома отверг все попытки Европы через британского премьера заявить о своей субъектности и пустить ее за стол переговоров с Москвой», – продолжил спикер.

«Европа снова хотела предложить США иные варианты коллективного участия в украинском урегулировании. До этого аналогичный шаг попробовал сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Каждый визитер по-своему объясняет необходимость продолжения конфликта, финансирования Киева, учета мнения ЕС в переговорах», – указал аналитик.

«Думаю, теперь стоит ждать резолютирующего приезда в Вашингтон главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в беседе с которой Трамп будет столь же непреклонен. После этого многим покажется, что Европа отыграла все карты. И тогда, допускаю, произойдет какое-то событие – так называемый черный лебедь, которое перевернет ситуацию с ног на голову», – спрогнозировал эксперт.

«Я даже могу допустить, что произошедшее замедлит переговоры Москвы и Вашингтона. Еще один вариант развития событий: создастся ситуация, при которой Трампу придется пригласить Брюссель за стол переговоров как одну из заинтересованных сторон», – резюмировал Ярыгин.

В четверг британский премьер Стармер сообщил, что обсудил с Трампом урегулирование украинского кризиса, отметив, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». По его мнению, европейские страны «должны принимать в этом полноценное участие». При этом Лондон может взять на себя «лидирующую роль», добавил политик.

«Я ясно дал понять, что Великобритания готова направить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение (по Украине)», – заявил Стармер на совместной с Трампом пресс-конференции. Он добавил, что в нынешнем году британская сторона планирует предоставить Киеву больше военной помощи, чем когда-либо ранее.

Трамп в свою очередь «уколол» визави вопросом о способности Британии «справиться с Россией» самостоятельно. Как передает The New York Times, в ответ Стармер протянул: «ну…» и улыбнулся. В комнате прозвучал «неловкий смех» журналистов.

Глава Белого дома заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако причин для его задействования на Украине нет, подчеркнул Трамп.

Как пишет газета Politico, встреча Стармера с Трампом стала «отрезвляющей» для Киева и его европейских союзников. Она дала представление о приеме, который ждет Владимира Зеленского в пятницу. Как ожидается, вечером 28 февраля он и Трамп подпишут ресурсное соглашение.