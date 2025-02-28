  • Новость часаВетеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона
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    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕкоманды.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    102 комментария
    28 февраля 2025, 11:07 • Новости дня

    ФСБ раскрыла подробности о предназначавшейся для теракта против митрополита Тихона бомбе

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ представила видео, где показано, как самодельное взрывное устройство, предназначенное для убийства митрополита Тихона, было обнаружено в лесополосе, спрятанное в пластиковой коробке в пакете из-под сока.

    ФСБ представила видео, на котором показано обнаружение самодельной бомбы, планируемой для использования в покушении на митрополита Тихона, передает РИА «Новости».

    Видеоматериалы демонстрируют, как взрывное устройство было скрыто в тайнике в лесополосе, будучи помещенным в пластиковую коробку и спрятанным в пакете из-под сока.

    Кроме того, на месте обнаружения бомбы был найден паспорт гражданина Украины, выданный на имя Шмарко Ивана Владимировича, 1996 года рождения, родившегося в поселении Александровка Кировоградской области.

    По версии следствия, этот паспорт с измененными данными должен был использоваться исполнителем теракта для выезда из Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины и планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Как выяснилось ранее, первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось еще в начале января, но планы изменились после задержания исполнителя.

    В храме Воскресения Христова в Сокольниках вспоминают задержанного Никиту Иванковича как доброжелательного и прилежного сотрудника. А Денис Попович, обвиняемый в подготовке покушения на митрополита Тихона, ранее был арестован в центре Москвы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    28 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Арестованы двое подозреваемых: помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они намеревались заложить самодельное взрывное устройство в Сретенском монастыре, где проживает митрополит, передает РИА «Новости».

    Попович должен был доставить взрывное устройство в храм. При этом в телефонах задержанных обнаружены более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

    В ходе допроса Денис Попович рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы под угрозой убийства его родственников. Он, уроженец Черновцов, согласился следить за передвижениями митрополита Тихона, а затем выполнить задачу по его ликвидации.

    На видеозаписях задержания видно, как задержанные дают показания, признаваясь в подготовке теракта и оказывая содействие следствию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

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    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    27 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году, сообщил советник министра культуры страны Дмитрий Золотухин. В связи с этим представителям этих профессий запрещается выезд из страны.

    В ответ на это, Нацполиция возбудила уголовные дела по каждому из случаев, в которых чиновники Минкульта, подписавшие разрешения о выезде, становятся фигурантами, сообщили украинские СМИ.

    В результате данной ситуации, с 3 марта вступает в силу запрет на выезд для указанных категорий мужчин.

    Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.

    До этого украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк после участия в турнире в Венеции также не вернулись на Украину, удалили личные аккаунты в социальных сетях и не отвечают на звонки.

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    28 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп: Пятая статья Устава НАТО не понадобится в случае с Украиной
    Трамп: Пятая статья Устава НАТО не понадобится в случае с Украиной
    @ Xander Heinl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности не понадобится в случае с Украиной.

    На пресс-конференции в Белом доме, проведенной совместно с премьер-министром Британии Киром Стармером, Трамп выразил свою позицию относительно применения пятой статьи Устава НАТО на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что поддерживает положение о коллективной безопасности, но не видит необходимости в его реализации в случае отправки американских войск на Украину.

    Трамп выразил уверенность в мирном разрешении ситуации и отсутствии угроз, требующих вмешательства НАТО.

    Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще». Также глава американского государства заявил, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    27 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Депутаты Рады потребовали от Шмыгаля разъяснений по сделке с США

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты в Раде призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля объяснить детали соглашения с США о редкоземельных металлах, ожидаемого к подписанию в пятницу, заявила украинский парламентарий Ирина Фриз.

    По ее словам, украинские депутаты требуют от премьер-министра Шмыгаля предоставить разъяснения о соглашении с США, передает РИА «Новости».

    Это соглашение касается редкоземельных металлов, и парламентарии подчеркивают, что документ должен быть ратифицирован Радой. Фриз отметила, что депутаты уже два дня подряд требуют, чтобы правительство, включая Шмыгаля, провело закрытое заседание.

    На этом заседании депутаты смогут ознакомиться с содержанием соглашения, которое, как планируется, будет подписано в США в пятницу. Фриз подчеркнула, что ратификация соглашения через парламент является обязательной процедурой по законодательству Украины, поскольку оно международное.

    Она также выразила недовольство тем, что Рада была фактически исключена из процесса работы над документом, указав, что если бы депутаты были вовлечены в обсуждение, то Зеленский и правительство могли бы получить больше пользы.

    Кроме того, она указала, что опубликованная версия соглашения на данный момент является лишь декларацией, а важные детали скрыты в приложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

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    27 февраля 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине произойдет «либо относительно быстро, либо не случится вообще», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как отметил президент США, «следующий шаг, который мы делаем – навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня», которое, по мнению Вашингтона, «может произойти быстро».

    Президент США заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину, по его мнению, она не понадобится: «Я не считаю, что у будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся».

    «Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться», – сказал он.

    Напомним, он выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Как заявил глава американского государства, если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    27 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию.

    По ее словам, Эрдоган подчеркнул, что считает Путина своим большим другом, передает ТАСС. Заявление было сделано после встречи, на которой Матвиенко передала устное послание от президента России.

    Матвиенко добавила, что встреча с Эрдоганом была очень содержательной. Она отметила, что у лидеров России и Турции действительно сложились хорошие личные отношения, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах. «Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений, особенно в сфере энергетики», – добавила спикер.

    Матвиенко подчеркнула, что отношения между лидерами способствуют расширению сотрудничества между Россией и Турцией на уровне стратегического партнерства. Это включает в себя взаимодействие в энергетической сфере.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    28 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами

    Стармер заявил о готовности Британии разместить «силы на земле и самолеты в воздухе» в рамках урегулирования на Украине

    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования, заявил британский премьер Кир Стармер.

    «Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку», – приводит слова Стармера РИА «Новости».

    Стармер подчеркнул, что сотрудничество с союзниками является единственным путем к достижению долгосрочного мира в регионе.

    Он также рассказал, что в 2025 году Британия планирует предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Он отметил, что Британия берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».

    Кроме того, Стармер выразил согласие с мнением о необходимости более активного участия Европы в поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции. США считают, что сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, прежде чем обсуждать отправку «миротворцев».

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    28 февраля 2025, 07:32 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о задержании высокопоставленных офицеров ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине начались аресты высокопоставленных военных, включая генералов и полковника, которых обвиняют в халатности, пишет украинское издание «Телеграф».

    Экс-советник главкома ВСУ Виктор Назаров рассказал, что украинские власти начали привлекать военных к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».

    Назаров выразил мнение, что этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Он подчеркнул, что не будет оценивать мотивы такого решения, однако считает, что это шаг в опасном направлении.

    Назаров также отметил, что на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного возможно оказывается политическое давление.

    По его словам, напряжение между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным возникло после неудачных контрнаступлений в 2023 году, которые не принесли ожидаемых результатов. Кроме того, власти опасались политических амбиций главкома.

    Ранее сообщалось, что британские военные, приставленные к Владимиру Зеленскому, могут поместить его под стражу.

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    27 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Никольский, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи. были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Богдановки, Бондаревки, Горналя, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой и Старой Сорочины, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Белополья, Журавки, Кровного, Мирополья, Новой Сечи, Новенького и Юнаковки Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе американская САУ «Паладин», миномет, две пусковые установки ЗРК «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция ЗРК «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, 382 танка, 290 машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 бронемашины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области.

    Кроме того на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. А в минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    28 февраля 2025, 02:21 • Новости дня
    В ВСУ появились шевроны «бусифицирован ТЦК»

    Депутат Рады Скороход сообщила о шевронах «бусифицирован ТЦК» у мобилизованных в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Среди военнослужащих ВСУ появились шевроны с надписью «бусифицирован ТЦК» (территориальным центром комплектования, аналогом военкомата), сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    «Смотрите, у нас из тех, кого сейчас мобилизуют, к слову, у парней уже есть шевроны «бусифицирован ТЦК», это уже, знаете, перешло в такой мем», – приводит слова Скороход ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Скороход указала, что из десяти мобилизованных только трое в лучшем случае готовы выполнять боевые задания. Это, по ее словам, поднимает вопрос о качестве подготовки. Она заявила: «Воевать нужно качеством, а не количеством».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, термин «бусификация», который означает отлов на улицах украинскими военкомами и насильственную отправку на фронт, стал на Украине словом 2024 года. Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами.

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    27 февраля 2025, 14:36 • Новости дня
    Замгендиректора ФК «Карпаты» не вернулся на Украину из-за границы

    Замгендиректора «Карпат» Авдыш не вернулся на Украину после сборов в Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.

    Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, передает РИА «Новости». Все остальные члены клуба, включая тренеров, футболистов и персонал, вернулись на Украину.

    Авдышу 25 лет, и он начал работать в качестве заместителя гендиректора в октябре 2024 года. До этого он занимался спортивным консалтингом в клубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 300 украинских спортсменов не вернулись на Украину из-за мобилизации, глава украинского футбола на матче с Португалией получил удар в лицо в VIP-ложе, а ранее сбежавшие футболисты донецкого «Шахтера» вернулись в клуб.

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    Спецслужбы помогут диалогу России и США

    Спецслужбы и дипведомства должны пресекать провокации недоброжелателей в период восстановления диалога США и России. Об этом Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ. По словам экспертов, в западных странах много противников активизации связей Вашингтона и Москвы, способных организовать провокации с целью срыва переговоров. Как спецслужбы смогут повлиять на противников мира? Подробности

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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