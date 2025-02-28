ФСБ раскрыла подробности о предназначавшейся для теракта против митрополита Тихона бомбе

Tекст: Александра Юдина

ФСБ представила видео, на котором показано обнаружение самодельной бомбы, планируемой для использования в покушении на митрополита Тихона, передает РИА «Новости».

Видеоматериалы демонстрируют, как взрывное устройство было скрыто в тайнике в лесополосе, будучи помещенным в пластиковую коробку и спрятанным в пакете из-под сока.

Кроме того, на месте обнаружения бомбы был найден паспорт гражданина Украины, выданный на имя Шмарко Ивана Владимировича, 1996 года рождения, родившегося в поселении Александровка Кировоградской области.

По версии следствия, этот паспорт с измененными данными должен был использоваться исполнителем теракта для выезда из Российской Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины и планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

Как выяснилось ранее, первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось еще в начале января, но планы изменились после задержания исполнителя.

В храме Воскресения Христова в Сокольниках вспоминают задержанного Никиту Иванковича как доброжелательного и прилежного сотрудника. А Денис Попович, обвиняемый в подготовке покушения на митрополита Тихона, ранее был арестован в центре Москвы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.