Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
Песков предложил дождаться итогов переговоров Трампа и Зеленского
Песков призвал дождаться итогов переговоров Трампа и Зеленского для комментариев
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента США Дональда Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском до завершения их переговоров.
Песков подчеркнул, что комментарии возможны лишь после того, как станут известны результаты встречи и будут сделаны соответствующие заявления, сообщает ТАСС.
Американский президент ранее заявил, что относится к украинскому коллеге с уважением, но в то же время называл Зеленского диктатором, позже, однако, подвергнув свои же слова сомнению. Трамп отметил, что не верит, что называл его диктатором.
Трамп сообщил, что его встреча с Зеленским состоится в пятницу. В то же время сообщалось, что американский лидер в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа.