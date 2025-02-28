Песков предложил дождаться итогов переговоров Трампа и Зеленского

Песков призвал дождаться итогов переговоров Трампа и Зеленского для комментариев

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков подчеркнул, что комментарии возможны лишь после того, как станут известны результаты встречи и будут сделаны соответствующие заявления, сообщает ТАСС.

Американский президент ранее заявил, что относится к украинскому коллеге с уважением, но в то же время называл Зеленского диктатором, позже, однако, подвергнув свои же слова сомнению. Трамп отметил, что не верит, что называл его диктатором.

Трамп сообщил, что его встреча с Зеленским состоится в пятницу. В то же время сообщалось, что американский лидер в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа.