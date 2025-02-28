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Спасатели МЧС сняли 66 рыбаков с льдины в Охотском море
Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков со льдины у берегов Сахалина, операция продолжается
Сотрудники МЧС эвакуировали 66 рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине в Охотском море, используя вертолет Ми-8, но на льдине могут оставаться еще около 200 человек.
Спасатели МЧС успешно эвакуировали 66 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в районе села Лесное Сахалинской области. Для проведения операции задействован вертолет Ми-8, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, на льдине могут находиться до 200 рыбаков, и спасательная операция продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели Петербурга эвакуировали 40 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в Финском заливе. Сообщалось, что у Камчатки спасли мужчину, который дрейфовал в Охотском море в течение двух месяцев. Также газета ВЗГЛЯД писала, что рыбаков спасли с оторвавшейся льдины в Ивановской области.