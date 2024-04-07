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Шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины в Ивановской области
МЧС: В Ивановской области шестерых рыбаков на Волге спасли с оторвавшейся льдины
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщило региональное управление МЧС.
Как говорится в сообщении, Инспекторы ГИМС патрулировали Волгу и обнаружили льдину, на которой находились рыбаки, передает РИА «Новости». Спасатели доставили их на берег и составили административные протоколы. Помощь врачей никому не понадобилась.
Ранее спасатели сняли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины в Петербурге.