США собрались отказаться от лидирующей роли в финансировании НАТО

Tекст: Антон Антонов

В Белом доме сказали, что США «помогают намного больше, чем кто-либо другой». Новая администрация США «хочет, чтобы это прекратилось», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус назвал требование США увеличить оборонные расходы до 5% процентов ВВП чрезмерными, указав на невозможность таких трат для бюджета страны.

Польша призвала Европу увеличить расходы на оружие. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости для Европы увеличить расходы на оборону до 5%. Литва и Эстония пообещали увеличить оборонные расходы до этого уровня.











