Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.62 комментария
США собрались отказаться от лидирующей роли в финансировании НАТО
Финансирование НАТО со стороны США превышает помощь альянсу от других стран, такая ситуация должна прекратиться, заявили власти США.
В Белом доме сказали, что США «помогают намного больше, чем кто-либо другой». Новая администрация США «хочет, чтобы это прекратилось», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус назвал требование США увеличить оборонные расходы до 5% процентов ВВП чрезмерными, указав на невозможность таких трат для бюджета страны.
Польша призвала Европу увеличить расходы на оружие. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости для Европы увеличить расходы на оборону до 5%. Литва и Эстония пообещали увеличить оборонные расходы до этого уровня.