Антонов указал на игнорирование США принципа неделимой безопасности

Tекст: Валерия Городецкая

Антонов в выпуске проекта депутата Госдумы Марины Ким «Новый мир», фрагмент которого опубликован в ее Telegram-канале, напомнил, что в 2009 году при заключении договора о стратегических наступательных вооружениях США признали принцип неделимой безопасности. Дипломат отметил, что, несмотря на это, американские политики не учитывали этот принцип в течение последних лет.

«Еще в 2009 году, когда мы работали над договором о стратегических наступательных вооружениях, в преамбуле этого договора четко было сказано, признано американцами, что они поддерживают этот принцип, что равная неделимая безопасность действует не только для стран НАТО, но и для всех стран», – сказал он.

«На нас не хотели смотреть как на партнера, который имеет такие же права, такие же обязательства, что и США», – добавил Антонов. Он подчеркнул, что принцип равной неделимой безопасности должен применяться не только к странам НАТО, но и ко всем государствам.

Антонов объяснил, что нельзя усиливать свою безопасность за счет ослабления других стран. Он выразил желание, чтобы слова президента США Дональда Трампа о равной безопасности воплотились в реальность.