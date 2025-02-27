Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.57 комментариев
Антонов указал на игнорирование США принципа неделимой безопасности
Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил о поддержке США принципа неделимой безопасности, но отметил, что американцы его игнорировали.
Антонов в выпуске проекта депутата Госдумы Марины Ким «Новый мир», фрагмент которого опубликован в ее Telegram-канале, напомнил, что в 2009 году при заключении договора о стратегических наступательных вооружениях США признали принцип неделимой безопасности. Дипломат отметил, что, несмотря на это, американские политики не учитывали этот принцип в течение последних лет.
«Еще в 2009 году, когда мы работали над договором о стратегических наступательных вооружениях, в преамбуле этого договора четко было сказано, признано американцами, что они поддерживают этот принцип, что равная неделимая безопасность действует не только для стран НАТО, но и для всех стран», – сказал он.
«На нас не хотели смотреть как на партнера, который имеет такие же права, такие же обязательства, что и США», – добавил Антонов. Он подчеркнул, что принцип равной неделимой безопасности должен применяться не только к странам НАТО, но и ко всем государствам.
Антонов объяснил, что нельзя усиливать свою безопасность за счет ослабления других стран. Он выразил желание, чтобы слова президента США Дональда Трампа о равной безопасности воплотились в реальность.