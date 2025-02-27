Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.57 комментариев
Белый дом спрогнозировал прибыль от сделки с Украиной
Белый дом заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам может принести США около 20 млрд долларов прибыли, которые планируется направить на погашение дефицита бюджета и снижение налогов.
Как сообщает телеканал NewsNation, Белый дом выразил уверенность в значительных финансовых выгодах от сделки с Украиной, передает РИА «Новости». Директор национального экономического совета Кевин Хассетт оценил потенциальную прибыль в 20 млрд долларов. Эти средства могут быть направлены на погашение дефицита американского бюджета и уменьшение налогового бремени для граждан.
Хассетт подчеркнул, что это предварительная оценка, а реальная стоимость сделки может оказаться выше.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также указал, что в документе не говорится, что Украина является должником США, и предусмотрен пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.
Издание The Economist писало, что Зеленский не подпишет новое соглашение без включения расширенных гарантий безопасности для Украины.