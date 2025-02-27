Белый дом спрогнозировал прибыль от сделки с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает телеканал NewsNation, Белый дом выразил уверенность в значительных финансовых выгодах от сделки с Украиной, передает РИА «Новости». Директор национального экономического совета Кевин Хассетт оценил потенциальную прибыль в 20 млрд долларов. Эти средства могут быть направлены на погашение дефицита американского бюджета и уменьшение налогового бремени для граждан.

Хассетт подчеркнул, что это предварительная оценка, а реальная стоимость сделки может оказаться выше.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также указал, что в документе не говорится, что Украина является должником США, и предусмотрен пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

Издание The Economist писало, что Зеленский не подпишет новое соглашение без включения расширенных гарантий безопасности для Украины.