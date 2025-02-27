Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
В Новгородской области подали иск о геноциде советского народа
Прокурор Новгородской области подал иск о признании геноцидом преступлений нацистов против мирного населения во время оккупации в Великую Отечественную войну.
Прокурор подал заявление в суд о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников, совершенных в годы Великой Отечественной войны, геноцидом советского народа, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.
Во время войны захватчики сформировали карательные батальоны, которые уничтожали мирное население и военнопленных.
За время оккупации было убито более 202 тыс. человек, а более 166 тыс. были угнаны в рабство. Красноармейцы, взятые в плен, содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. Практически полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород, Сольцы, Старая Русса и Чудово. Разрушены памятники русского зодчества, а памятник «Тысячелетие России» был разобран и готовился к отправке в Германию.
Общий ущерб от действий оккупантов составляет более 48 трлн рублей в переводе на текущий курс. Иск подан в Новгородский областной суд. Прокурор также намерен довести информацию о жертвах захватчиков до мировой общественности.
Ранее в Мурманской области стартовал судебный процесс по делу о признании преступлений фашистов геноцидом на территории этого региона.