В Новгородской области подали иск о геноциде советского народа

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокурор подал заявление в суд о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников, совершенных в годы Великой Отечественной войны, геноцидом советского народа, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

Во время войны захватчики сформировали карательные батальоны, которые уничтожали мирное население и военнопленных.

За время оккупации было убито более 202 тыс. человек, а более 166 тыс. были угнаны в рабство. Красноармейцы, взятые в плен, содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. Практически полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород, Сольцы, Старая Русса и Чудово. Разрушены памятники русского зодчества, а памятник «Тысячелетие России» был разобран и готовился к отправке в Германию.

Общий ущерб от действий оккупантов составляет более 48 трлн рублей в переводе на текущий курс. Иск подан в Новгородский областной суд. Прокурор также намерен довести информацию о жертвах захватчиков до мировой общественности.

Ранее в Мурманской области стартовал судебный процесс по делу о признании преступлений фашистов геноцидом на территории этого региона.