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Суд назначил штраф владельцу танкера «Волгонефть-212»
Компания «Кама Шиппинг» оштрафована на 30 тыс. рублей за нарушение технического регламента после крушения танкера «Волгонефть-212».
Арбитражный суд Краснодарского края принял решение оштрафовать владельца танкера «Волгонефть-212» на 30 тыс. рублей за нарушение требований технического регламента, передает РИА «Новости». Судья постановил привлечь к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью «Кама Шиппинг»
В ходе судебного заседания ответчик заявил, что при попытке перегрузки экипаж танкера следовал указаниям капитана порта. Он якобы распорядился о движении к судну-накопителю, которое в итоге не было готово к приему груза. Крушение произошло в штормовую погоду, когда танкер пытался перейти в убежище.
Тем не менее, прокуратура заявила, что позиция судовладельца была основана на искажении фактов и неправильной трактовке закона. По их словам, заявку на включение в состав каравана подавал агент судовладельца. Прокурор отметил, что в ноябре, после окончания сезона плавания, компания осознанно продолжила движение в порт «Кавказ» для выгрузки, и доказательства невозможности выгрузки в ином месте не были предоставлены.
Согласно представителю судовладельца, компания намерена обжаловать решение суда. Она подчеркнула, что были нарушены лишь сроки сезона плавания, а не его район.
В декабре пермская госинспекция труда наложила штраф на ООО «Кама шиппинг» за необучение экипажа танкера «Волгонефть 212» нормам охраны труда и оказанию первой помощи после расследования крушения.
В конце января на нескольких анапских пляжах заметили повторные выбросы мазута в виде мелких фракций после недавнего происшествия с танкерам.