Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Шойгу и глава Минобороны Малайзии обсудили размещение ракет США на Филиппинах
Шойгу и глава Минобороны Малайзии обсудили угрозы АСЕАН из-за ракет США на Филиппинах
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Малайзии Мохамедом Халедом Нордином вопросы безопасности АСЕАН из-за размещения ракетных комплексов США на Филиппинах, подчеркнув угрозу для России и важность сохранения целостности «десятки».
На встрече обсуждались вопросы безопасности АСЕАН, связанные с размещением США ракетных комплексов на Филиппинах, передает ТАСС.
Шойгу отметил, что деструктивные действия, такие как инициативы AUKUS, представляют угрозу для стабильности региона.
Особое внимание на встрече уделили обсуждению сохранения продуктивной работы АСЕАН и необходимости предотвращения вмешательства, которое может разрушить сложившиеся конструкции сотрудничества в регионе.
Также Шойгу провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества и атомной энергетики.
В состав российской делегации вошли представители Росатома, которые ведут переговоры по перспективным проектам в энергетической сфере, включая плавучую атомную станцию в Певеке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу провел переговоры с главой Совета нацбезопасности Малайзии. Также собщалось, что Шойгу обсудит в Куала-Лумпуре вопросы политического и военного сотрудничества, а также экономическое и гуманитарное взаимодействие с высшим руководством Малайзии.