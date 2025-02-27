Запасы газа в Европе впервые за три года упали ниже 40%

Запасы газа в европейских хранилищах впервые за три года снизились до 39,93%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 40% впервые за более чем три года, сообщает ТАСС. Это произошло на фоне рекордного отбора газа в феврале за последние четыре года. Несмотря на теплую погоду, которая стимулировала увеличение закачки, с начала отопительного сезона нетто-отбор составил порядка 61,5 млрд куб. м.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 25 февраля отбор газа из хранилищ ЕС составил 452 млн куб. м, в то время как закачка снизилась до 43 млн куб. м. В текущем месяце темпы расхода газа достигли четвертого максимума за февраль в истории, но общий объем запасов является лишь седьмым по величине за всю историю наблюдений.

Прошлый сезон отбора газа завершился 31 марта 2024 года с рекордными 58,44% запасов. Сейчас показатели значительно ниже: хранилища заполнены на 39,93%, что на 11,24 процентных пункта меньше среднего значения за последние пять лет. Это ниже, чем к завершению отопительных сезонов ряда предыдущих лет.

С начала отопительного сезона, который стартовал 29 октября 2024 года, страны ЕС отобрали более 65 млрд куб. м газа. Суммарный отбор на 120-й день с момента достижения максимума заполнения на 28% превышает среднее значение этого периода за предыдущие пять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе сократились запасы газа в подземных хранилищах до 44%; ЕС в декабре поставил новый рекорд по закупкам российского газа, при этом газовые хранилища Европы опустели до рекордных 47%.