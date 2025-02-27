Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.4 комментария
Пленный ВСУ заявил о желании украинцев присоединиться к России
Пленный ВСУ заявил о желании многих украинцев войти в состав России
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий заявил, что многие украинцы хотели бы, чтобы страна вошла в состав России, и отметил, что Одесская область забита кладбищами погибших.
Многие жители Украины хотели бы, чтобы конфликт завершился, а страна вошла в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, передает РИА «Новости». Он отметил, что в Одесской области много кладбищ с погибшими бойцами, и кладбища продолжают расти. По его словам, за последние тридцать лет в стране не было построено новых фабрик или заводов, а старые предприятия разрушаются или продаются.
Высоцкий также выразил недоумение по поводу сноса памятников российским историческим фигурам на Украине. Он сообщил, что за время своей службы не встречал офицеров, только сержантов, что, по его мнению, говорит о том, что командный состав находится в тылу.
Высоцкий рассказал, что был насильственно мобилизован и отправлен в Курскую область в район населенного пункта Малая Локня. Он отметил, что там не было полноценно оборудованных позиций и даже окопов. Сейчас он считает, что ВСУ должны направиться в Киев, чтобы положить конец войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Петр Наливако испугался обмена из-за риска повторной мобилизации на Украине. Наливако рассказал, что территориальные центры комплектования на Украине мобилизуют пожилых и больных людей. Также военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей.