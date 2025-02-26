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    Вашингтон поменял язык диалога с Россией особым образом
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    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии
    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине
    Мэр подконтрольного ВСУ города в ДНР призвал Зеленского заключить мир
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    9 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 07:30 • Новости дня

    Пленный ВСУ рассказал о мобилизации больных и стариков

    Военнопленный сообщил о мобилизации старых и больных людей военкомами на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнопленный Петр Наливако рассказал, как территориальные центры комплектования на Украине мобилизуют на фронт пожилых и больных людей, неспособных самостоятельно передвигаться, что приводит к трагическим инцидентам на передовой.

    Военнопленный из села Городец Ровенской области Петр Наливако, находящийся в плену, рассказал об обстоятельствах мобилизации и службы в Вооруженных силах Украины, сообщает ТАСС. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования отправляют на фронт даже пожилых и больных людей, неспособных самостоятельно передвигаться. Наливако отметил, что ему и его товарищам по службе приходилось обустраивать позиции и жилье в поселке Резниково Харьковской области, где условия службы были далеки от удовлетворительных.

    Он также рассказал, что в их подразделении было много пьянок и беспорядочных стрельб, из-за чего он сам едва не пострадал. Наливако отмечает, что в его группе многие были ранены, и он предлагал сдаться в плен, на что получил угрозы расстрела от командира. После гибели командира он бросил оружие и бронежилет, решив сдаться российским военным, которые, по его словам, проявили заботу и доброту, обработав раны и обеспечив питание.

    7Наливако призвал своих товарищей по службе поступать так же и сдаваться в плен. Он выразил уверенность, что рассказанное командирами о российских солдатах не соответствует действительности, отметив их человечность и заботу. Наливако убежден, что сдача в плен обеспечит возможность сохранить жизнь и получить необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военком в Николаеве сбил велосипедиста и после этого отправил его служить в армию. В Николаеве сотрудники ТЦК предлагали освобождение от службы в украинских вооруженных силах за сумму в 4,5 тыс. долларов. На Украине в Ровненской области произошел инцидент, в ходе которого сотрудники военкомата подверглись избиению.

    25 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара были достигнуты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 ЗРК, 21 734 танка и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник стало известно, что в Одесской области из-за взрывов были обесточены промышленные объекты. Кроме того, на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    25 февраля 2025, 11:14 • Новости дня
    Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
    Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры Вооруженных сил Украины на Сумском направлении испытывают упадок духа и находятся в подавленном состоянии из-за значительных потерь в рядах своих подразделений и успехов российских войск на фронте, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины на Сумском направлении находится в подавленном состоянии, передает ТАСС.

    Силовики сообщили, что как насильно мобилизованные солдаты, так и командиры рот и батальонов демонстрируют низкий морально-психологический настрой.

    Собеседник ТАСС отметил, что текущая ситуация вызвана значительными потерями в живой силе и технике, а также стремительным продвижением российских войск на всех участках фронта.

    Представитель российских силовых структур добавил, что офицеры противника уже осознают бессмысленность продолжения боевых действий, что усугубляет их подавленность и дезориентацию на фоне происходящих событий.

    Ранее российские десантники 83-й бригады начали наступление на Сумскую область, продвинулись на Украину из Курской области и заняли северную часть села Журавка.

    Газета ВЗГЛЯД также объясняла, почему важно продвижение российских войск в Сумской области.

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    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    25 февраля 2025, 08:21 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР

    Российские войска освободили Белогоровку от украинских формирований

    ВС России выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска полностью освободили Белогоровку в ЛНР, выбив оттуда украинские формирования, и теперь продолжают успешное продвижение в западном направлении, укрепляя свои позиции.

    Российские войска полностью выбили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Белогоровка, который является одним из двух остававшихся под контролем украинских сил на территории Луганской Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА «Новости». По его словам, в ходе активных боевых действий были уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в этом районе, и российские войска вошли в населенный пункт.

    В конце января Марочко уже сообщал, что для полного освобождения ЛНР необходимо было освободить несколько населенных пунктов: Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и Белогоровку в Лисичанском округе. Министерство обороны Российской Федерации 22 февраля объявило об освобождении Новолюбовки, таким образом, Белогоровка была последней целью для достижения этой цели.

    После того, как Белогоровка была освобождена, украинские силы отступили в район Григоровки и укрепили вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки. Российские войска, по словам Марочко, продолжают развивать успех в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства радиоэлектронной борьбы успешно мешают артиллерии украинских вооруженных сил в районе Белогоровки. Сообщалось, что силы ВСУ оставили свои позиции у Белогоровки из-за интенсивного давления России. Российские войска успешно отразили контратаки ВСУ в Луганской Народной Республике.

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    26 февраля 2025, 01:09 • Новости дня
    Мэр подконтрольного ВСУ города в ДНР призвал Зеленского заключить мир

    Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский мэр города Красноармейске (Покровск) в ДНР Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну.

    Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ.  Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.

    «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

    По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска  заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

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    25 февраля 2025, 23:34 • Новости дня
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне

    Киев планирует подписать с США в Вашингтоне сделку по минеральным ресурсам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев намерен подписать с США сделку о минеральных ресурсах в Вашингтоне, которую планируют заключить 28 февраля.

    Как передает «Франс Пресс», высокопоставленный украинский чиновник сообщил о предстоящей сделке по минеральным ресурсам между США и Украиной, которую могут подписать 28 февраля в Вашингтоне. Представитель украинской стороны отметил, что визит в американскую столицу планируется в пятницу.

    «На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», – приводит агентство слова чиновника. Чиновник также подчеркнул, что фонд, который будет создан, станет совместным для Украины и Америки.

    Источник агентства отметил, что в проекте соглашения упоминается вопрос безопасности. Однако, точная роль США в этом контексте пока остается неясной. «Есть общее положение о том... что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности», – заявил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    25 февраля 2025, 09:30 • Новости дня
    Пленный ВСУ раскрыл схему отмывания денег Киевом

    Пленный ВСУ Рукан обвинил украинские власти в отмывании денег на конфликте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Рукан, насильно мобилизованный и отправленный на фронт, заявил, что украинское руководство использует конфликт для отмывания денег, а все олигархи уже покинули страну и находятся в Европе.

    Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Рукан заявил, что украинские власти используют вооруженный конфликт для отмывания денег, передает РИА «Новости». По его словам, большинство олигархов уже покинули Украину и уехали в Европу. Рукан, мобилизованный насильно, подчеркнул, что не хотел участвовать в боевых действиях.

    Рукан отметил, что из его подразделения, отправленного на позиции, выжило лишь десять процентов бойцов. Он выразил недоумение, куда уходят миллиарды долларов, поступающие на поддержку войны. «Кому война, а кому мать родна», – добавил Рукан.

    По словам Рукана, сотрудники военкомата насильно забрали его на выходе из магазина и после короткой медкомиссии, продолжавшейся всего полчаса, признали его годным к службе. На фронте он оказался в боевом подразделении ВСУ, где однажды вместе с сослуживцами пытался спрятаться от дронов в кустах. На следующий день их окружили российские военные и предложили сдаться, что они и сделали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей. Украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций, что связано с недостаточной подготовкой и условиями службы. Алексей Ященко, страдающий полной глухотой на одно ухо, был мобилизован в ВСУ и позже сдался в плен в Курской области.

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    25 февраля 2025, 13:29 • Новости дня
    Песков: Данные о потерях в ходе СВО дает только Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о потерях в СВО доступна исключительно через Минобороны.

    Представитель Кремля прокомментировал публикации, якобы раскрывающие данные о потерях России на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул исключительное право Минобороны предоставлять информацию о потерях в ходе специальной военной операции, заявив, что это прерогатива министерства.

    Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы с начала специальной военной операции потеряли более 123 тыс. единиц вооружений и техники, включая самолеты, вертолеты и танки. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тыс. 105 военнослужащих, 379 танков, 288 машин пехоты, 240 бронетранспортеров и 2 тыс. 17 бронемашин, сообщили в Минобороны.

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    25 февраля 2025, 23:19 • Новости дня
    Министр: на Украину вернутся не более 30% граждан

    После окончания конфликта на Украину вернутся не более 30% граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что после завершения боевых действий на родину вернутся не более 30% граждан, покинувших страну с начала 2022 года.

    Министр национального единства Украины Алексей Чернышев сообщил, что на родину после окончания конфликта вернется не более 30% граждан, которые уехали из страны начиная с 2022 года, передает издание «Страна». «Не вернутся на Украину даже после войны 70% украинцев. Это надо признать», – подчеркнул Чернышев.

    Согласно его словам, демографическая ситуация требует особого внимания, поскольку Украина является лидером по снижению численности населения в мире. Социолог Центра Разумкова Ольга Пищулина заявила в интервью испанской газете Pais, что вновь учрежденное министерство должно стимулировать возвращение граждан, уехавших за границу, однако пока неясно, как это будет достигнуто.

    На Украине продолжает действовать режим военного положения с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, соблюдение этого правила подкреплено уголовной ответственностью за уклонение от военной службы в виде лишения свободы до пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ежегодно исчезает население, соразмерное Житомиру, из-за превышения смертности над рождаемостью в 2,8 раза, а в 2024 году с Украины уехали около 500 тыс. человек, и, по прогнозам, в 2025 году ожидается дополнительный отток в 200 тыс., что создает дефицит рабочей силы и снижает потребительский спрос в стране.

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    25 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Экс-депутат: сын спикера Рады купил элитное жилье в Варшаве, избегая мобилизации

    Экс-депутат заявил о покупке сыном спикера Рады квартиры за 2 млн долларов в Варшаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын спикера Верховной рады Украины Олесь Стефанчук приобрел элитную квартиру в Варшаве, стоимость которой превышает 2 млн долларов, в то время как на Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин.

    Бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, включенный в России в перечень террористов и экстремистов, сообщил о приобретении Олесем Стефанчуком, сыном спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, элитной квартиры в Варшаве. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    По словам Мосийчука, стоимость жилья превышает 2 млн долларов. Экс-депутат задается вопросом о том, каким образом совершеннолетний сын спикера украинского парламента смог выехать за границу в условиях продолжающейся на Украине мобилизации. Он отметил, что в стране введены ограничения на выезд для мужчин призывного возраста.

    С февраля 2022 года на Украине введена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за рубеж. В социальных сетях регулярно появляются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам. Мужчины призывного возраста пытаются выехать из страны любыми способами, несмотря на риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко Алексея из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства. Газета также сообщала, что Алексею Порошенко выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.

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    25 февраля 2025, 08:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли группу военных при контратаке под Курахово

    Силовики сообщили о потерях ВСУ при контратаке в районе Константинополя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины потеряли группу военных при неудачной контратаке под Курахово в ДНР, где несколько человек погибли, а трое были ранены.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли группу военных в ходе неудачной попытки контратаки в районе населенного пункта Константинополь под Курахово в Донецкой народной республике, пишет ТАСС. Силовые структуры сообщили о безуспешной операции украинских военных и значительных потерях.

    В заявлении представителя силовых структур говорится: «В районе Константинополя они (ВСУ) попытались контратаковать. Их быстро успокоили. В итоге несколько человек погибли, трое ранены, в том числе одному из украинских солдат оторвало руку».

    По данным объективного контроля, несколько оставшихся в живых украинских военных успели отступить и забрать раненых с поля боя. Погибшие военнослужащие были оставлены на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на Курахово-Новоселовском направлении ликвидировали карман, обеспечив успех в продвижении. Операцию поддержали успехи, о которых заявлял Денис Пушилин, отмечая значительное продвижение российских сил в регионе. Ранее в Курахово обнаружили цех по сборке беспилотников для ВСУ, что могло повлиять на стратегию российской армии в этом направлении.

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    25 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    В Одесской области из-за взрывов обесточены промышленные объекты

    «Укрэнерго» отключила от света промышленные объекты в Одесской области из-за повреждений энергообъектов

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области отключены промышленные потребители из-за повреждений в энергосистеме, что привело к применению сетевых ограничений, сообщила компания «Укрэнерго».

    Компания «Укрэнерго» сообщила о том, что промышленные потребители в Одесской области на юге Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения энергообъектов, передает ТАСС.

    В официальном сообщении компании уточняется, что оператор системы распределения вынужденно применяет сетевые ограничения, которые затронули часть потребителей, включая промышленные предприятия. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

    Ранее в понедельник была повреждена припортовая инфраструктура в пригороде Одессы. 21 февраля в Одессе в результате удара было уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины.

    Во вторник на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    Также ночью во вторник взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области и в Херсоне.

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    25 февраля 2025, 08:59 • Новости дня
    Пожар произошел на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов

    На Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В Полтавской области Украины случился масштабный пожар на промышленном объекте после серии взрывов, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    На Украине в Полтавской области произошел крупный пожар на промышленном объекте после взрывов. Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате взрывов пожар охватил значительную площадь в Миргородском районе, передает РИА «Новости».

    Для тушения огня было привлечено более 150 спасателей из Полтавского, Черкасского и Днепропетровского гарнизонов, а также около 50 единиц техники, объект, где случился пожар, не называется.

    Ранее ночью во вторник взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области, где была объявлена воздушная тревога.

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    26 февраля 2025, 00:21 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 29 раз за сутки

    ВСУ 29 раз атаковали ДНР за сутки, ранив мирного жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз, ранив мирного жителя и повредив пять объектов гражданской инфраструктуры.

    Как сообщает ТАСС, подразделения Вооруженных сил Украины за последние сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Все атаки произошли на горловском направлении. В результате обстрелов был ранен один мирный житель.

    В управлении администрации главы и правительства ДНР отметили, что в ходе атак противник выпустил 92 различных боеприпаса. Под обстрел попали пять объектов гражданской инфраструктуры, что привело к их повреждениям. Власти ДНР продолжают документировать военные преступления Украины и считают, что такие действия приводят к гибели и ранениям мирных граждан.

    Донецкая Народная Республика регулярно подвергается обстрелам, и это вызывает обеспокоенность среди местных жителей, которые вынуждены жить в ожидании новых атак. Власти ДНР настоятельно призывают международное сообщество обратить внимание на эту проблему и принять меры для ее урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артобстрела Горловки, осуществленного украинскими войсками, получили ранения два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. В ходе атаки украинского дрона на село Репяховка в Белгородской области пострадал работник сельхозпредприятия, получивший баротравму, его госпитализировали в Белгородскую больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Вооруженные силы Украины обстреляли школу в селе Крупец Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

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