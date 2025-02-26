Военнопленный сообщил о мобилизации старых и больных людей военкомами на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнопленный из села Городец Ровенской области Петр Наливако, находящийся в плену, рассказал об обстоятельствах мобилизации и службы в Вооруженных силах Украины, сообщает ТАСС. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования отправляют на фронт даже пожилых и больных людей, неспособных самостоятельно передвигаться. Наливако отметил, что ему и его товарищам по службе приходилось обустраивать позиции и жилье в поселке Резниково Харьковской области, где условия службы были далеки от удовлетворительных.

Он также рассказал, что в их подразделении было много пьянок и беспорядочных стрельб, из-за чего он сам едва не пострадал. Наливако отмечает, что в его группе многие были ранены, и он предлагал сдаться в плен, на что получил угрозы расстрела от командира. После гибели командира он бросил оружие и бронежилет, решив сдаться российским военным, которые, по его словам, проявили заботу и доброту, обработав раны и обеспечив питание.

7Наливако призвал своих товарищей по службе поступать так же и сдаваться в плен. Он выразил уверенность, что рассказанное командирами о российских солдатах не соответствует действительности, отметив их человечность и заботу. Наливако убежден, что сдача в плен обеспечит возможность сохранить жизнь и получить необходимую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военком в Николаеве сбил велосипедиста и после этого отправил его служить в армию. В Николаеве сотрудники ТЦК предлагали освобождение от службы в украинских вооруженных силах за сумму в 4,5 тыс. долларов. На Украине в Ровненской области произошел инцидент, в ходе которого сотрудники военкомата подверглись избиению.