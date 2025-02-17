Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.12 комментариев
В украинском Николаеве вымогали выкуп за освобождение от военной службы
В украинском Николаеве военкомы предложили родственникам «выкупать» подлежащих мобилизации мужчин
В Николаеве на юге Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) предлагали родственникам мужчин избежать службы за 4,5 тыс. долларов, используя подельников для вымогательства, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.
В сообщении говорится, что согласно данным следствия, если за мужчинами приезжали родственники, к ним подходил гражданский подельник одного из сотрудников центра и предлагал за 4,5 тыс. долларов «решить вопрос» об освобождении от военной службы. В результате расследования был задержан как сотрудник центра, так и его подельник, передает ТАСС.
В среду украинский пленный Сергей Вальчук сообщил, что занимавшихся отловом уклонистов ВСУ отправляют на курское направление, если они не могут заплатить 10 тыс. долларов за отказ.
Ранее на Украине разоблачили группу, которая переправляла более 100 уклонистов за границу и заработала свыше одного млн долларов, в состав группы входили адвокат, экс-депутат и госслужащие. До этого один из сотрудников военкомата из Ровненской области Украины рассказал, что им угрожают отправкой на фронт в случае срыва плана по мобилизации.