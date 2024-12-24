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Сотрудникам военкоматов на Украине пригрозили отправкой на фронт
Сотрудник военкомата на Украине сообщил об угрозах отправки на фронт за невыполнение плана мобилизации
Сотрудников украинских территориальных центров комплектования угрожают отправить на фронт, если они не выполнят план по мобилизации, сообщил один из сотрудников военкомата из Ровненской области Украины.
Он рассказал, что военкоматам «ставят» план. Раньше требовалось обеспечить хотя бы одну повестку или выявить одного уклониста в день, «а лучше и то, и то». Поясняется, что «плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз», передает ТАСС.
«Иногда от руководства звучит что-то типа: «Не сделаем план – поедем все на передок». Именно поедем. Все вместе», – рассказал он.
Сотрудник подчеркнул, что отношение граждан к работникам военкоматов враждебное: «Такое ощущение, что когда ты выходишь из микроавтобуса, все разъезжаются и расходятся. Могут послать или как-то обозвать».
Как писала газета ВЗГЛЯД, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав. С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавы в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск и Харьков.
По распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят специалистов из других областей, чтобы отправить до 25% персонала служб обеспечения в окопы, однако даже такие меры не создают численного преимущества для ВСУ.
В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.