Сотрудник военкомата на Украине сообщил об угрозах отправки на фронт за невыполнение плана мобилизации

Tекст: Антон Антонов

Он рассказал, что военкоматам «ставят» план. Раньше требовалось обеспечить хотя бы одну повестку или выявить одного уклониста в день, «а лучше и то, и то». Поясняется, что «плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз», передает ТАСС.

«Иногда от руководства звучит что-то типа: «Не сделаем план – поедем все на передок». Именно поедем. Все вместе», – рассказал он.

Сотрудник подчеркнул, что отношение граждан к работникам военкоматов враждебное: «Такое ощущение, что когда ты выходишь из микроавтобуса, все разъезжаются и расходятся. Могут послать или как-то обозвать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав. С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавы в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск и Харьков.

По распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят специалистов из других областей, чтобы отправить до 25% персонала служб обеспечения в окопы, однако даже такие меры не создают численного преимущества для ВСУ.

В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.