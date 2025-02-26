Пленный ВСУ испугался обмена из-за риска повторной мобилизации

Украинский пленный Чумак испугался обмена из-за возможности повторной мобилизации дома

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чумак рассказал, что боится обмена пленными с Россией из-за риска повторной мобилизации на Украине, сообщает РИА «Новости». Он служил в 25-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ и был взят в плен в Курской области.

Чумак отметил, что существует практика повторной мобилизации, и даже те, кто уже был в плену, могут быть пойманы снова.

Он также добавил, что в российском плену к нему относятся хорошо: предоставляют еду, напитки и возможность помыться. Пленный отметил, что даже разрешают курить.



