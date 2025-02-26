Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.0 комментариев
Пленный ВСУ испугался обмена из-за риска повторной мобилизации
Украинский пленный Чумак испугался обмена из-за возможности повторной мобилизации дома
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чумак выразил опасения относительно обмена пленными, поскольку на Украине его могут снова мобилизовать, что вызывает у него тревогу.
Чумак рассказал, что боится обмена пленными с Россией из-за риска повторной мобилизации на Украине, сообщает РИА «Новости». Он служил в 25-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ и был взят в плен в Курской области.
Чумак отметил, что существует практика повторной мобилизации, и даже те, кто уже был в плену, могут быть пойманы снова.
Он также добавил, что в российском плену к нему относятся хорошо: предоставляют еду, напитки и возможность помыться. Пленный отметил, что даже разрешают курить.