Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Российские штурмовики захватили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Минобороны сообщило о захвате опорного пункта ВСУ на Кураховском направлении
Штурмовики 242-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск успешно захватили ключевой опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении, уничтожив при этом 28 FPV-дронов.
Штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки войск Российской Федерации успешно захватили стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины на кураховском направлении, сообщает ТАСС. В ходе операции, несмотря на активное сопротивление, российские военные уничтожили 28 украинских FPV-дронов.
Согласно заявлению Министерства обороны России, российские военнослужащие скрытно приблизились к вражеским позициям и вступили в ближний бой. Противник, баррикадировавшийся в блиндаже, отвечал огнем на призывы сдаться. Однако плотный огонь из минометов и сбросы с дронов не помешали российским штурмовикам выполнить поставленную задачу.
После захвата опорного пункта российские военнослужащие передали его группе закрепления и отошли в тыл. Во время отхода украинские силы предприняли повторные попытки атаковать с помощью дронов и кассетных боеприпасов. Тем не менее, операция была завершена быстро и без потерь среди российских военнослужащих.
Командир штурмовой группы с позывным «Мультик» отметил, что бой прошел согласно плану.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали карман на Курахово-Новоселовском направлении. В ходе контратаки ВСУ под Курахово, российские силы уничтожили группу украинских военных. Также в Курахово обнаружили цех по сборке беспилотников для ВСУ.