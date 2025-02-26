Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Стало известно, как уход Vinci повлиет на работу «Автодора»
Французский холдинг Vinci покинул российский рынок из-за санкций ЕС, но работа «Автодора» останется стабильной благодаря российским компаниям, которые успешно продолжают эксплуатацию дорог.
Уход французского холдинга Vinci с российского рынка обусловлен санкциями Европейского союза, но не повлияет на деятельность «Автодора». В пресс-службе компании подчеркнули, что дорожно-эксплуатационная деятельность осуществляется российскими компаниями, зарегистрированными на территории России, передает ТАСС.
В «Автодоре» отметили, что на начальном этапе формирования сети скоростных дорог опыт зарубежных компаний, таких как Vinci, сыграл важную роль в строительстве и эксплуатации платных трасс. Однако сейчас российские компании достигли высокого технологического уровня, который соответствует международным стандартам.
Ранее РБК сообщил, что Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных с платными автотрассами. Источники, знакомые с переговорами, отметили, что это связано с изменениями в международных отношениях и санкционной политикой.