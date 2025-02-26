Радикалы решили отомстить сборной Грузии по футболу

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В социальных сетях началась кампания мобилизации радикалов, готовящихся приобретать билеты на игру, реализация которых начнется 27 февраля.

Стоимость билетов на 55-тысячный стадион составляет от 30 лари (около 11 долларов) до ста лари (примерно 35 долларов).

Больше всего радикалы выражают недовольство в адрес главной грузинской футбольной звезды Хвичи Кварацхелия (французский ПСЖ), который не скрывает антипатий к ним, а также к Отару Китеишвили (австрийский «Штурм») и еще нескольким игрокам, снявшимся в предвыборной рекламе правящей партии «Грузинская мечта» перед выборами в парлаент-2024.

В адрес радикалов и их инициативы пользователи социальных сетей оставляют нелицеприятные комментарии: «Нет предела злобе», «Как же нам вынести эту грязь из страны», «Редкие подонки», «Больные на всю голову», «Все к лучшему, так как происходит люстрация, но необходимо выяснить, откуда у них столько денег!»

В прошлом году Грузия впервые выступила на чемпионате Европы по футболу.