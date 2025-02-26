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    Британия ищет способ второй раз сорвать переговоры по Украине
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    Суд приговорил президента Республики Сербской Додика к году тюрьмы
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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    20 комментариев
    26 февраля 2025, 19:42 • Новости дня

    Песков заявил о значимости Арктики для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Арктику важной территорией для России, подчеркнув ее значение в вопросах безопасности, геополитики и природных богатств.

    Песков в эфире Первого канала заявил о важности Арктики для России, передает РИА «Новости». «Арктика – это очень важная территория для нашей страны, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения богатства, и с точки зрения геополитики», – подчеркнул Песков. Он отметил, что значимость Арктики возросла в современных условиях.

    Кроме того, он добавил, что на протяжении веков Арктика играла важную роль для России, являясь местом, где проявлялась крепость русского духа.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о способности России развивать Арктику самостоятельно. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал освоение Арктики ключевым для роли России в мировой экономике.

    В Эр-Рияде состоялись обсуждения между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.

    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    26 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии

    Екатерину Барабаш задержали в Москве за распространение фейков о российской армии

    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии
    @ Екатерина Барабаш

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Барабаш была задержана в Москве по обвинению в распространении фейковой информации о российской армии, что подтвердил ее сын Юрий Барабаш, ссылаясь на адвоката.

    Как передает РИА «Новости», в Москве была задержана кинокритик Екатерина Барабаш. Причиной задержания стало распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. О задержании сообщил сын кинокритика Юрий Барабаш, который сослался на слова адвоката.

    «По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», – написал Юрий Барабаш на своей странице в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову, а также признало иноагентами журналиста Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

    Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана, также признанного иноагентом, на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    26 февраля 2025, 16:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила спланированную на Украине серию терактов в Ставрополе
    ФСБ предотвратила спланированную на Украине серию терактов в Ставрополе
    @ РИА Новости/ФСБ РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ставрополе предотвратили серию терактов, которые планировал устроить гражданин центральноазиатской республики по заданию украинского куратора, сообщили в ЦОС ФСБ России.

    Как сообщили в ФСБ, подозреваемый является сторонником украинского военизированного формирования, признанного в России террористической организацией, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, он планировал нападения на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя. Для терактов он планировал использовать бутылки с зажигательной смесью. После их совершения он планировал уехать на Украину и воевать в рядах ВСУ.

    В результате проведенных мероприятий мужчина был задержан. У него изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    В декабре сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

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    26 февраля 2025, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Лавров на пресс-конференции в Катаре выразил мнение, что простого размещения миротворческих сил на Украине будет недостаточно для разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск [на Украине], не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах [конфликта]».

    Лавров подчеркнул, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на Украине. По его словам, такие инициативы со стороны западных стран, в частности Франции и Британии, направлены на эскалацию конфликта. Он отметил, что Москву о размещении миротворцев никто не спрашивал, и добавил, что заявления Запада лишь разогревают напряженность.

    Министр также подчеркнул, что любые решения о развертывании миротворческих сил должны приниматься по согласию обеих сторон конфликта. Он вспомнил, что президент США высказывался в том же ключе на пресс-конференции, подчеркнув необходимость согласия обеих сторон.

    Кроме того, Лавров заявил о важности избавления Украины от «расистских законов» и обеспечении права для русскоязычного населения страны сохранять свои культурные традиции.

    Ранее президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта.

    Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

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    26 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться

    Политолог Шеслер: Зеленскому безразличны призывы «дайте людям пожить»

    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    @ Vincenzo Circosta/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы к Владимиру Зеленскому завершить конфликт будут расти по всей Украине по мере продвижения войск России на фронте и ослабления власти в Киеве, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинский мэр Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке потребовал от украинских властей заключить мир и «дать людям пожить».

    «Очевидно, заявление украинского мэра Красноармейска (Покровск) Руслана Требушкина отражает мнение подавляющего большинства жителей населенного пункта. Они считают себя и Донбасс частью русского мира и никогда не разделяли националистические установки офиса Зеленского», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Требушкин выбрал идеальный момент для своего обращения. Он знает, что противники продолжения конфликта есть даже в ближнем окружении Владимира Зеленского. И эти настроения усилились на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев. При этом мэр Красноармейска может не бояться репрессий, поскольку СБУ вряд ли зайдет в прифронтовой город», – объяснила собеседница.

    «Вообще, слова «дайте людям пожить» отражают мнение очень весомой части населения Украины – кроме нескольких западных областей. Поэтому эта фронда обращений к Зеленскому будет расширяться по мере продвижения Вооруженных сил России», – продолжила эксперт.

    «Например, в Одессе преобладают аналогичные настроения. От местных властей можно ожидать подобных заявлений, когда нынешнее руководство в Киеве начнет ослабевать. А чтобы этого не произошло, Зеленский проводит репрессии против инакомыслия и конкурирующих сил», – детализировала политолог.

    «Другое дело, что на Зеленского эти обращения не оказывают никакого влияния. Он слушает или тех, кого боится, или тех, кто его спонсирует – то есть Европу и США. А население для него – это только ресурс для продолжения военных действий», – посетовала Шеслер.

    Ранее Требушкин опубликовал видеообращение к Зеленскому на русском языке, где подчеркнул, что жители Красноармейска находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну. Поселок находится в ДНР в нескольких километрах от фронта, но пока контролируется ВСУ.

    Он отметил, что жители Красноармейска и Димитрова (Мирноград), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах. «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую озвучивает наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он. Спикер выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности. «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал он.

    Коснулся он и действий Зеленского. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом», – подчеркнул Путин.

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    26 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Вопрос замороженных активов не исчезнет из повестки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров отметил, что хотя об этих активах и не велось разговоров, тема все равно останется значимой, передает ТАСС.

    «Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, знаете, об этом никаких разговоров не было. Но то что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений, это естественно», – отметил он.

    Эти заявления прозвучали на фоне сообщений Reuters о том, что Россия якобы согласилась на использование 300 млрд долларов замороженных активов для восстановления Украины. Условием якобы было выделение части этих средств на нужды Донбасса и Новороссии.

    Кроме того, Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что использование прибыли с арестованных активов не нарушает международное право, в отличие от самих активов.

    Министр подчеркнул, что Москва намерена попросить Францию разъяснить, в каком международном правовом документе прописано разрешение использовать прибыль с «того, что было своровано».

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    25 февраля 2025, 21:51 • Новости дня
    Правительство России утвердило оргкомитет «Интервидения»

    В оргкомитет «Интервидения» вошли Любимова, Эрнст и Швыдкой

    Правительство России утвердило оргкомитет «Интервидения»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России утвердило состав организационного комитета международного музыкального конкурса «Интервидение».

    В него вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА «Новости».

    Организационно-техническую поддержку обеспечит МИД России. В состав оргкомитета также включены глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение».

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    26 февраля 2025, 18:31 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске газовщиков в квартиры

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, требующий от жильцов многоквартирных домов предоставлять доступ газовщикам к оборудованию для его обслуживания и ремонта.

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах предоставлять доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию, передает РИА «Новости». Этот проект дополняет Жилищный кодекс РФ обязанностью жильцов допускать газовщиков для технического обслуживания и ремонта оборудования.

    Законопроект также предусматривает право специализированных организаций обращаться в суд, если жильцы не исполняют свои обязательства. В случае отказа в предоставлении доступа, суд будет обязан рассмотреть заявление в течение 12 дней. Ранее правительство поддержало законопроект с условием его доработки.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что поправки в КоАП РФ увеличили штрафы за недопуск газовщиков до 10 тыс. рублей, однако обязательности этой нормы не было. Он подчеркнул, что устранение пробела в Жилищном кодексе является основной целью нового законопроекта.

    Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, в свою очередь, сообщил, что каждый житель будет предупрежден о дате и времени проверки. Правительство установит процедуру уведомления, а извещения будут отправляться как минимум дважды в электронном и печатном форматах.

    Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил упростить процедуру допуска сотрудников газовых служб в квартиры, что позволит предотвратить отключение газа всему подъезду.

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    25 февраля 2025, 21:20 • Новости дня
    Лавров прибыл с визитом в Доху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом в Катар.

    Самолет российского дипломата успешно приземлился в аэропорту столицы Катара Дохе, передает ТАСС.

    Ранее Лавров посетил Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт. Министр встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране в рамках рабочего визита и передал ему «огромный привет» от президента России Владимира Путина.

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    26 февраля 2025, 08:55 • Новости дня
    В Сочи задержались более 40 рейсов из-за временных ограничений

    Tекст: Александра Юдина

    На вылет и прилет в аэропорту Сочи были задержаны более 40 рейсов из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, свидетельствуют данные онлайн-табло.

    Более 40 рейсов в аэропорту Сочи задержаны из-за временных ограничений, введенных в среду 26 февраля, передает РИА «Новости».

    Так, на вылет задержано 27 рейсов, в то время как на прилет задержка коснулась 15 рейсов.

    В настоящее время аэропорт готов к приему и отправке всех прибывающих бортов. Представители аэропорта заверили, что все службы готовы к нормализации работы и уже принимают меры для минимизации задержек.

    В Северной Осетии и других регионах СКФО введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на работу, которые действовали до 8.00 мск. В период их действия три самолета были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

    Напомним, российская система ПВО ночью уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.

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    26 февраля 2025, 14:35 • Новости дня
    Лавров назвал подходы Мерца к России специфическими и агрессивными

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подходы председателя Христианско-демократического союза, кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца к России характеризуются агрессивностью.

    Лавров в ходе пресс-конференции в Катаре обвинил Мерца в специфическом и агрессивном подходе к России, отметив, что Мерц, в отличие от канцлера Германии Олафа Шольца, настаивал на отправке Украине дальнобойных ракет Taurus, предназначенных для атак на территории России, передает ТАСС.

    Также министр упомянул недавнее заявление Мерца о том, что Европе следует пересмотреть зависимость от США в вопросе ядерного зонтика.

    Мерц предложил, чтобы его предоставляли Британия и Франция, что, по мнению Лаврова, свидетельствует о его агрессивных взглядах и вызывает воспоминания о прошлом.

    Лавров подчеркнул, что такие подходы не способствуют оздоровлению обстановки в Европе и вызывают вопросы о будущем безопасности на континенте.

    Он отметил, что европейским странам следует учитывать исторический контекст и избегать действий, которые могут привести к напряженности.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Мерцу для вывода Германии из рецессии потребуется поддержка России и сотрудничество с Китаем.

    Ранее агентство DPA сообщило, что Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.

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    26 февраля 2025, 14:32 • Новости дня
    Лавров рассказал о попытках Европы «вышвырнуть» Россию из Сирии

    Лавров заявил о предложении Европы ослабить санкции против Сирии за «вышвыривание» оттуда России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Европа предлагала Сирии ослабить санкции при условии «вышвыривания» России из страны, что отражает подход ЕС «или с нами, или против нас».

    Лавров, выступая на пресс-конференции в Катаре, заявил, что европейские страны пытались выдвигать условия для ослабления санкционного режима против Сирии. Сообщается, что европейцы требовали «вышвыривания» России из Сирийской Арабской Республики, как одного из таких условий, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что подобные ультиматумы характерны для позиции Евросоюза в последнее время. «Европейцы пытались выдвигать требования такого рода, что любое послабление в санкционном режиме должно предполагать вышвыривание России из Сирийской Арабской Республики», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что этот подход проявляется в менталитете ЕС: «или с нами, или против нас». Лавров указал, что подобный подход не способствует конструктивным отношениям и усугубляет международную напряженность.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    26 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    Суд отменил приговор экс-ректору МГУ Невельского и его сыну

    Приморский суд отменил приговор экс-ректору МГУ Невельского Сергею Огаю за злоупотребления

    Tекст: Денис Тельманов

    Приморский краевой суд аннулировал приговор Сергею Огаю и его сыну, ранее признанным виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом более 340 млн рублей.

    Приморский краевой суд отменил приговор, вынесенный экс-ректору Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергею Огаю и его сыну Алексею Огаю, передает РИА «Новости». Оба были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем ущерб более 340 млн рублей.

    Фрунзенский районный суд Владивостока в июне текущего года приговорил Сергея Огая к трем годам условно, а Алексея Огая – к двум с половиной годам условно. Кроме того, с них было взыскано 340,8 млн рублей в пользу университета. По данным Генпрокуратуры, в 2017-2018 годах Огай и его сын создали условия для недобросовестной конкуренции, что обеспечило заключение контрактов по завышенным ценам с двумя фирмами, принадлежащими их знакомым.

    В результате апелляции суд решил отменить приговор и вернуть дело Генеральному прокурору РФ для устранения препятствий его дальнейшего рассмотрения. Также было отменено обязательство о подписке о невыезде и надлежащем поведении для обоих обвиняемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд отменил приговор машинисту, который врезался в поезд на станции «Печатники», признав, что оценка ущерба была завышенной, так как она основывалась на рыночной стоимости поездов, а не на стоимости ремонта. Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор, вынесенный ранее врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.

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    26 февраля 2025, 05:53 • Новости дня
    Исследование показало, что 40% россиян съедают до 20 пельменей за раз

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство россиян предпочитают съедать от 10 до 20 пельменей за один прием пищи, а сметана является самой популярной приправой к этому блюду.

    Как передает РИА «Новости», исследование Россельхозбанка выяснило, что порядка 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, для такого же числа оптимальной порцией является десять штук. Исследование проводилось с участием 1,6 тыс. россиян.

    В числе прочих результатов, 13% опрошенных готовы съесть за раз до 30 пельменей, 3% осилят тарелку из 40 штук, а 4% считают свои возможности безграничными. Среди предпочитаемых приправ лидирует сметана, ее выбирает каждый второй. С маслом пельмени едят 13% россиян, а каждый десятый предпочитает кетчуп. 6% считают, что пельмени должны оставаться без добавок.

    Также россияне уверенно предпочитают традиционные пельмени другим блюдам из теста и мяса: 53% голосов против 15% у грузинских хинкали и 3% у бурятских буузов и итальянских равиоли.

    По данным исследования, 40% россиян лепят пельмени самостоятельно, 45% покупают их в магазинах, а 15% предпочитают фермерские пельмени, в том числе и онлайн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество представило рекомендации по выбору пельменей, призывая избегать продукции с соей и крахмалом, а также проверять долю мяса и соблюдение ГОСТа.

    Также сообщалось, что президент Владимир Путин угостил лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо пельменями с перепелкой и лисичками.

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