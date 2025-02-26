Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
В Вашингтоне отменили встречу Каллас с Рубио
Запланированная на 26–27 февраля встреча главы дипломатии ЕС Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио была отменена из-за проблем с расписанием.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.
Он отметил: «Глава дипломатии не встретится с госсекретарем Марко Рубио в этот раз из-за проблем с расписанием». Подробности о том, какие именно проблемы возникли в расписании, не уточняются. Решение об отмене встречи было принято незадолго до ее планируемого проведения, обусловив необходимостью пересмотра графика работы.
Ранее пресс-конференция в Киеве с участием Владимира Зеленского и спецпосланника США Кита Келлога была отменена по инициативе американской стороны.