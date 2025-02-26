Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Комбат: Активность БПЛА ВСУ на курском направлении снизилась
Российским военным стало проще проводить штурмовые операции на курском направлении благодаря снижению активности украинских беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.
Командир мотострелкового батальона группировки «Север» заявил о снижении активности БПЛА ВСУ в Курской области. Военнослужащий с позывным Тамбов отметил, что за последнюю неделю, возможно, чуть более, активность дронов противника значительно уменьшилась, сообщает ТАСС.
По словам командира, это облегчает штурмовые действия российских войск в регионе. Видео с его заявлением было опубликовано Министерством обороны России. Эти условия способствуют успешному выполнению задач на данном участке фронта.
Комбат подчеркнул, что снижение активности дронов положительно сказалось на проведении операций группировки «Север», что позволяет эффективнее управлять штурмовыми действиями в зоне ответственности. Освобождение населенного пункта Погребки стало одним из ключевых успехов в текущих операциях.
Ранее удары FPV-дронов, нанесенные Испытательным центром перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», нарушили логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дороге Юнаковка – Суджа в Курской области.