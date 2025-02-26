Туск заявил о возможности нового миропорядка на основе «сделок» и «непредсказуемости»

Tекст: Валерия Городецкая

Туск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) указал на такие факторы, как «непредсказуемость» и «сделки», которые, по его мнению, не должны стать основой международного порядка, передает ТАСС. Он задался вопросом, действительно ли эти принципы могут определять новый мировой строй.

Премьер также выразил надежду, что единая позиция европейских стран позволит найти решение для достижения мира на Украине. Он отметил важность обсуждения использования замороженных российских активов для поддержки Украины как в ходе боевых действий, так и после их завершения.

Туск особо подчеркнул, что Польша не намерена отправлять войска на Украину, однако готова предоставить широкую логистическую поддержку, если будет создана соответствующая международная миссия.

Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

Президент США выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

Президент Колумбии Густаво Петро подверг критике возможное соглашение Украины с США по редкоземельным металлам, назвав его глупостью.