Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Эксперты выразили недоверие к инициативе Google по защите детей
Член Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк выразил сомнения касательно намерений Google в защите детей, возникших на фоне планов компании использовать машинное обучение для определения возраста пользователей.
Басюк прокомментировал инициативу Google использовать машинное обучение для определения возраста пользователей. Он отметил, что за заявлениями технологических гигантов о защите детей могут скрываться другие цели, и выразил обеспокоенность тем, как компания будет обрабатывать собранные данные.
Басюк подчеркнул, что история Google не раз доказывала, что доверять ей в вопросах конфиденциальности не стоит. Он высказал сомнения в прозрачности процесса обработки данных и возможном использовании собранной информации в будущем.
Управляющий партнер агентства «Смена» Артем Геллер также выразил недоверие к Google, заявив, что чем больше информации компания собирает, тем глубже она проникает в личную жизнь пользователей, включая несовершеннолетних. Геллер напомнил о частых скандалах, связанных с утечками данных и злоупотреблением персональной информацией, и добавил, что не доверяет обязательствам Google, поскольку компания часто нарушает законы и собственные политики, когда ей это удобно.
«Даже если ИТ-гигант возьмет на себя какие-либо обязательства, лично у меня доверия к Google нет – компания с легкостью нарушает закон и отказывается от собственных политик, когда ей это удобно», – сказал он.
Ранее Google заявила о внедрении технологий машинного обучения для определения возраста пользователей в интернете, чтобы защитить детей от контента, не соответствующего их возрасту. Дополнительно Google заявила о расширении родительского контроля на Android-устройствах. В приложении Family Link появится функция School Time, позволяющая ограничивать использование телефона во время учебных занятий. Кроме того, Google намерена ввести родительский контроль за расходами детей в Google Wallet и усовершенствовать устройства для детского фитнеса и образования.