Эксперты выразили недоверие к инициативе Google по защите детей

Tекст: Валерия Городецкая

Басюк прокомментировал инициативу Google использовать машинное обучение для определения возраста пользователей. Он отметил, что за заявлениями технологических гигантов о защите детей могут скрываться другие цели, и выразил обеспокоенность тем, как компания будет обрабатывать собранные данные.

Басюк подчеркнул, что история Google не раз доказывала, что доверять ей в вопросах конфиденциальности не стоит. Он высказал сомнения в прозрачности процесса обработки данных и возможном использовании собранной информации в будущем.

Управляющий партнер агентства «Смена» Артем Геллер также выразил недоверие к Google, заявив, что чем больше информации компания собирает, тем глубже она проникает в личную жизнь пользователей, включая несовершеннолетних. Геллер напомнил о частых скандалах, связанных с утечками данных и злоупотреблением персональной информацией, и добавил, что не доверяет обязательствам Google, поскольку компания часто нарушает законы и собственные политики, когда ей это удобно.

«Даже если ИТ-гигант возьмет на себя какие-либо обязательства, лично у меня доверия к Google нет – компания с легкостью нарушает закон и отказывается от собственных политик, когда ей это удобно», – сказал он.

Ранее Google заявила о внедрении технологий машинного обучения для определения возраста пользователей в интернете, чтобы защитить детей от контента, не соответствующего их возрасту. Дополнительно Google заявила о расширении родительского контроля на Android-устройствах. В приложении Family Link появится функция School Time, позволяющая ограничивать использование телефона во время учебных занятий. Кроме того, Google намерена ввести родительский контроль за расходами детей в Google Wallet и усовершенствовать устройства для детского фитнеса и образования.