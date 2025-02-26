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Стало известно о требованиях Зурабишвили пойти на эскалацию с Россией
Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии с самого начала СВО требовала от правительства Грузии пойти на эскалацию с Россией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции в среду глава высшего законодательного органа Грузии рассказал, что 25 февраля 2022 года он и тогдашний лидер парламентского большинства, а ныне премьер-министр Ираклий Кобахидзе находились в президентском дворце, встречаясь с Зурабишвили.
«Зурабишвили назвала (украинского лидера Владимира) Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», – вспомнил он.
Как заявил Шалва Папуашвили, экс-президент «хотела эскалации в отношениях с Россией, чтобы Грузия в том числе послушалась призывам Украины и отправила добровольцев, чтобы тем самым Грузия стала бы участником военных действий, чтобы Грузия открыла «второй фронт».
Председатель парламента также обвинил Зурабишвили «во лжи» из-за ее слов о том, что Грузия решила не вводить прямые санкции против России еще до того, как о санкциях объявило международное сообщество.
«Грузия заявила, что не будет вводить прямые санкции 25 февраля 2022 года, когда уже начали вводить рестрикции США, ЕС», – указал он.