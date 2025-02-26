Суд отменил приговор экс-ректору МГУ Невельского и его сыну

Приморский суд отменил приговор экс-ректору МГУ Невельского Сергею Огаю за злоупотребления

Tекст: Денис Тельманов

Приморский краевой суд отменил приговор, вынесенный экс-ректору Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергею Огаю и его сыну Алексею Огаю, передает РИА «Новости». Оба были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем ущерб более 340 млн рублей.



Фрунзенский районный суд Владивостока в июне текущего года приговорил Сергея Огая к трем годам условно, а Алексея Огая – к двум с половиной годам условно. Кроме того, с них было взыскано 340,8 млн рублей в пользу университета. По данным Генпрокуратуры, в 2017-2018 годах Огай и его сын создали условия для недобросовестной конкуренции, что обеспечило заключение контрактов по завышенным ценам с двумя фирмами, принадлежащими их знакомым.

В результате апелляции суд решил отменить приговор и вернуть дело Генеральному прокурору РФ для устранения препятствий его дальнейшего рассмотрения. Также было отменено обязательство о подписке о невыезде и надлежащем поведении для обоих обвиняемых.

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