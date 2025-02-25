Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.0 комментариев
В Подмосковье раскрыли подпольный цех по расфасовке поддельной икры
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех в Люберцах, где расфасовывали поддельную икру, изъято более шести тонн продукции без маркировки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Цех был организован в ангаре на территории промышленной зоны в Люберцах, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленники производили имитированную икру, которую затем сбывали под видом настоящей в Московской области и близлежащих регионах.
Полицейские изъяли автоматизированную линию, рулоны с этикетками и пустые емкости. Кроме того, обнаружены красная и черная икра в жестяных и стеклянных банках без необходимой маркировки. Общий вес изъятой продукции составил более шести тонн, ее образцы направлены на экспертизу.
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