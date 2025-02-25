В Подмосковье раскрыли подпольный цех по расфасовке поддельной икры

Tекст: Алексей Дегтярев

Цех был организован в ангаре на территории промышленной зоны в Люберцах, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники производили имитированную икру, которую затем сбывали под видом настоящей в Московской области и близлежащих регионах.

Полицейские изъяли автоматизированную линию, рулоны с этикетками и пустые емкости. Кроме того, обнаружены красная и черная икра в жестяных и стеклянных банках без необходимой маркировки. Общий вес изъятой продукции составил более шести тонн, ее образцы направлены на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Установлены предполагаемые организаторы, ими оказались двое уроженцев ближнего зарубежья и один местный житель. Двух фигурантов отправили под домашний арест, третьему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Липецкой области раскрыли производство фальсифицированного алкоголя.