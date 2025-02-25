Пленный ВСУ Рукан обвинил украинские власти в отмывании денег на конфликте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Рукан заявил, что украинские власти используют вооруженный конфликт для отмывания денег, передает РИА «Новости». По его словам, большинство олигархов уже покинули Украину и уехали в Европу. Рукан, мобилизованный насильно, подчеркнул, что не хотел участвовать в боевых действиях.

Рукан отметил, что из его подразделения, отправленного на позиции, выжило лишь десять процентов бойцов. Он выразил недоумение, куда уходят миллиарды долларов, поступающие на поддержку войны. «Кому война, а кому мать родна», – добавил Рукан.

По словам Рукана, сотрудники военкомата насильно забрали его на выходе из магазина и после короткой медкомиссии, продолжавшейся всего полчаса, признали его годным к службе. На фронте он оказался в боевом подразделении ВСУ, где однажды вместе с сослуживцами пытался спрятаться от дронов в кустах. На следующий день их окружили российские военные и предложили сдаться, что они и сделали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей. Украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций, что связано с недостаточной подготовкой и условиями службы. Алексей Ященко, страдающий полной глухотой на одно ухо, был мобилизован в ВСУ и позже сдался в плен в Курской области.