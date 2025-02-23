Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…7 комментариев
Тысячи активистов прибыли в Бейрут на похороны Насруллы
На южной окраине Бейрута сторонники «Хезболлы» собрались на церемонию прощания с бывшим лидером движения Хасаном Насруллой, погибшим в результате израильского удара.
Лидер шиитской организации «Хезболла» Хасан Насрулла был погребен в Бейруте. Мероприятие собрало тысячи сторонников движения, заполнивших городской стадион и прилегающие к нему площадки, где установлены экраны для прямой трансляции, передает ТАСС.
Церемония началась с заупокойной молитвы, после которой к собравшимся обратился действующий лидер «Хезболлы» шейх Наим Касем. В числе гостей мероприятия присутствовали свыше 400 политических и религиозных деятелей из разных стран, включая иранскую делегацию во главе с председателем Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом.
Депутат парламентской фракции «Верность сопротивлению» Хасан Фадлалла заявил, что в похоронной процессии ожидалось участие почти двух миллионов человек.
Напомним, Израиль начал операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» 23 сентября, нанося массированные авиаудары по военным объектам организации в Ливане. Операция направлена на создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля. В результате одного из ударов был убит Насрулла. Партия подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать противостоять Израилю.