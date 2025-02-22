События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.8 комментариев
Результаты олимпиады по географии решили перепроверить из-за возможного списывания
Министерство просвещения России инициировало проверку записей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии.
Это решение связано с сообщениями о случаях списывания, зафиксированных во время проведения соревнования, передает ТАСС.
В пресс-службе Министерства заявили: «В связи с тем, что в некоторых регионах выявлены факты слива заданий по географии во время проведения олимпиады, Минпросвещения России поручило регионам провести пересмотр видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий». Министерство также планирует перепроверить результаты участников олимпиады по географии.
Ранее газета «Известия» сообщила о якобы зафиксированных случаях списывания на региональном этапе ВСОШ.