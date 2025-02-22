Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил департамент по одиночеству

Tекст: Александра Юдина

Чернышов выступил с инициативой о создании в структуре Минздрава России отдельного департамента, который будет заниматься проблемой одиночества, передает RT.

В своем обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко Чернышов указал, что одиночество является одной из основных причин различных психологических и физиологических заболеваний, требующих системного подхода на государственном уровне.

Депутат подчеркнул, что новый департамент должен разработать и реализовать комплексные меры по снижению уровня одиночества среди населения.

Он также предлагает, чтобы департамент координировал программы профилактики, оказывал методическую поддержку региональным органам здравоохранения и развивал партнерские отношения с общественными организациями.

В обращении отмечено, что одиночество является фактором, напрямую влияющим на здоровье миллионов россиян, поскольку способствует росту депрессий и сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижению качества жизни.

Чернышов считает, что системное решение этой проблемы поможет улучшить общее состояние здоровья населения и повысить его качество жизни.