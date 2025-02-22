Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.9 комментариев
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил департамент по одиночеству
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать в Министерстве здравоохранения России департамент, занимающийся проблемой одиночества, как одной из ключевых причин заболеваний.
Чернышов выступил с инициативой о создании в структуре Минздрава России отдельного департамента, который будет заниматься проблемой одиночества, передает RT.
В своем обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко Чернышов указал, что одиночество является одной из основных причин различных психологических и физиологических заболеваний, требующих системного подхода на государственном уровне.
Депутат подчеркнул, что новый департамент должен разработать и реализовать комплексные меры по снижению уровня одиночества среди населения.
Он также предлагает, чтобы департамент координировал программы профилактики, оказывал методическую поддержку региональным органам здравоохранения и развивал партнерские отношения с общественными организациями.
В обращении отмечено, что одиночество является фактором, напрямую влияющим на здоровье миллионов россиян, поскольку способствует росту депрессий и сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижению качества жизни.
Чернышов считает, что системное решение этой проблемы поможет улучшить общее состояние здоровья населения и повысить его качество жизни.