Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
Принято решение о создании в Усолье-Сибирском центра инноваций в химической промышленности
В Усолье-Сибирском будет создан Федеральный центр химии, который станет ключевым проектом для восстановления химической промышленности России и достижения технологического суверенитета страны.
В рамках выступления на Форуме будущих технологий Мария Василькова, член комитетов по проекту «Новые материалы и химия», сообщила о планах создания Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. Это, по словам Васильковой, станет значимым шагом к восстановлению российской химической промышленности и обеспечению технологического суверенитета страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Особое внимание в реализации проекта уделяется подготовке квалифицированных кадров, способных добиться промышленного лидерства России. В рамках национального проекта «Новые материалы и химия» предусмотрен федеральный проект по опережающей подготовке и переподготовке кадров в этом направлении. Василькова отметила, что важным вызовом является привлечение молодых специалистов в химкомплекс страны.
Для успешной реализации проекта необходимо создать непрерывную систему подготовки кадров и обеспечить инфраструктуру, необходимую для комфортной жизни и работы молодых специалистов в малых городах, таких как Усолье-Сибирское. Василькова подчеркнула, что в рамках мастер-плана будет предусмотрено комплексное развитие города, чтобы удержать специалистов и предоставить им возможности для карьерного роста и профессионального совершенствования.