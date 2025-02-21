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Немецкая АдГ решила добиваться отмены санкций против России
Немецкая партия АдГ решила добиваться добиваться отмены санкций и восстановления отношений с Россией
Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» намерена добиваться отмены санкций против России и возобновления диалога на уровне правительств.
Депутат бундестага и заместитель председателя парламентской группы по США Харальд Вайель заявил, что если АдГ войдет в правительственную коалицию, она будет настаивать на отмене европейских санкций против России через Совет министров Европейского союза, сообщает Lenta.ru.
Профессор Вайель также подчеркнул желание партии поддерживать ремонт газопроводов «Северного потока» и восстановление энергетического сотрудничества с Россией. Вайель добавил, что АдГ намерена прекратить государственную пропаганду, формирующую в Германии образ неизбежной войны с Россией.
Еще один представитель АдГ, депутат бундестага Марк Бернхард, подчеркнул важность возобновления диалога с Россией на уровне правительств. Он отметил, что без диалога отношения невозможны и необходимо искать компромиссы. Бернхард утверждает, что АдГ является единственной партией в Германии, которая открыто ведет диалог с Россией, в отличие от других политических сил и нынешнего правительства.
Ранее «Альтернатива для Германии» внесла в предвыборную программу пункт, предполагающий немедленное снятие санкций с России и восстановление газопроводов «Северные потоки».
Также «Альтернатива для Германии» обошла социал-демократов по популярности в Германии.