Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.3 комментария
Лавров договорился о встрече с Ван И в Москве
Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И согласовали встречу в Москве для стратегического диалога
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И договорились о встрече в Москве, на которой страны намерены укрепить сотрудничество на международных площадках, таких как Совет Безопасности ООН и БРИКС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предстоящей встрече с главой МИД КНР Ван И в Москве, передает ТАСС.
Визит китайского коллеги, как ожидается, укрепит стратегическое сотрудничество двух стран.
Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин планируют работать в стратегической связке в таких международных организациях, как ООН, в частности в Совете Безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, АСЕАН.
«Мы продолжим работать в стратегической связке и в Группе двадцати, которая является важной ступенью продвижения принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной и взаимоуважительной работе», – заявил Лавров на переговорах.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия в форуме G20, который пройдет 20 и 21 февраля.
До этого Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин собирается посетить Китай в конце августа или начале сентября в честь 80-й годовщины победы над японским милитаризмом.