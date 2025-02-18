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Глава СОМБ заявил о снижении доверия к миссии ООН в ЦАР
Репутация миротворцев ООН в Центрально-Африканской Республике оказывается под угрозой на фоне инцидента с самолетом Ан-26, управляемым украинскими пилотами, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нделе.
Репутация миротворцев ООН в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) становится все более спорной, заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов, сообщает ТАСС.
Он отметил, что инциденты с участием субподрядчиков Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) вызывают серьезные сомнения в их компетентности.
Недавний инцидент с самолетом Ан-26, управляемым летчиками компании «Украинские вертолеты», стал причиной очередной волны критики. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нделе 10 февраля. По словам Иванова, возможные причины этого происшествия включают техническую неисправность или ошибки и некомпетентность экипажа.
МИНУСКА, по словам Иванова, не стремится открыто обсуждать проблемы своих субподрядчиков. На пресс-конференциях представители миссии предлагают обращаться в отдел по расследованию внутренних преступлений, избегая ответов на актуальные вопросы. Иванов считает, что это связано с ослаблением общей эффективности и мировых позиций ООН, что также сказывается на репутации миротворцев в ЦАР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества в безопасности и сельском хозяйстве. Россия подтвердила свое содействие в укреплении безопасности Центральноафриканской Республики. Также сообщалось, что боевики стремятся сорвать выборы в ЦАР в 2025 году.