Стало известно о стремлении боевиков сорвать выборы в ЦАР в 2025 году

Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро

Политолог Блохин: При Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У Белого дома, конечно, будет соблазн повторить сирийский кейс в Венесуэле не в смысле формы, но в смысле свержения лидера государства – давнего врага Вашингтона. Очевидно, что в Сирии исполнителем была Турция, но без Соединенных штатов падение Асада было бы невозможно. Но с Мадуро и Венесуэлой ситуация иная. Страна гораздо больше, линейка инструментов и ресурсов для развития экономики шире, а власть легитимнее, недавно там состоялись выборы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Думаю, на первом этапе Вашингтон попытается ужесточить экономические санкции против Каракаса и посмотреть, что из этого произойдет. Но, по моим оценкам, ничего такого, что могло бы свалить Мадуро, пока нет. В Венесуэле, в отличие от Сирии, государственный аппарат работает относительно успешно, он контролирует армию, есть инфляция, но, тем не менее, экономика, в общем, относительно стабильна сейчас по сравнению даже с тем, что было два года назад. К тому же у Каракаса сильны связи с Москвой и Тегераном», – добавил политолог.

«Если эти планы правдивы, то они вполне соответствуют приоритетам Трампа и его лозунгу America First. Его команда будет сосредоточена не на построении псевдомирового либерального порядка, а на политике в Западном полушарии. Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Венесуэла укладываются в эту парадигму. Там и будет вестись основная работа США вместо того, чтобы тратить ресурсы на деятельность в Афганистане или в Ираке», – пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Тут уже разговоры не просто про подбрюшье США, а более глобальный замысел. Очевидно, при Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро, действовавшей в США с 1823 года, суть которой состоит в том, что все Западное полушарие – Северная Америка, Южная Америка и острова Карибского бассейна – объявлялись сферой интересов Вашингтона», – констатировал собеседник.

«Чрезвычайно богатая нефтью Венесуэла, по замыслу Трамп, сначала должна пережить смену режима, а потом будет попытка выбросить на рынки огромное количество нефти и так оздоровить американскую экономику. Также Трамп хочет обескровить геополитических конкурентов США, которые зарабатывают колоссальные деньги на нефти, и ударить по странам Залива, которые недолюбливают Трампа за его произраильскую позицию», – спрогнозировал аналитик.

«Но не думаю, что у Трамп получится провернуть свои планы по Венесуэле – даже начиная с отстранения Мадуро. Но попыток они не оставят. Вообще, при Трампе у США более будет радикальный, бескомпромиссный подход к Венесуэле, Кубе и в целом ко всей в Латинской Америке», – подчеркнул эксперт.

«В США вместе с Трампом к власти приходит команда, которая настроена очень «по-ястребиному» в отношении Кубы и Венесуэлы.

Она тесно работает с кубинской и венесуэльской диаспорами, которые проживают в США, будущий госсекретарь Марко Рубио сам кубинец по происхождению, и диаспоры очень негативно относятся к действующей власти в Гаване и в Каракасе. Поэтому при Трампе Белый дом вернется в режим максимального санкционного давления в отношении и Кубы, и Венесуэлы», – соглашается американист Малек Дудаков.

«Команда Трампа понимает чаяния этой части своего электората, а кубинцы и венесуэльцы в США массово голосуют за Трампа. Они надеются, что у них на исторической родине случится падение режимов, и они смогут вернуться туда и устроить транзит власти, получить страны под свой контроль. Сюда же относятся и планы США о снятии санкций против Венесуэлы в обмен на то, что она примет венесуэльских мигрантов. В США уезжала «пятая колонна» – недовольные Мадуро. Их возвращение на родину может создать внутреннюю нестабильность в Венесуэле», – заметил он.

«Помочь Трампу могут и крупные американские нефтяные компании, которые хотят добывать углеводороды в Южной Америке. При этом, команда действующего президента США Джо Байдена пыталась лавировать по теме Латинской Америки. Думаю, исключение Кубы из списка стран спонсоров терроризма – это намек Трампу, чтобы он актуализировал эту повестку и пытался договариваться с южными соседями», – резюмировал собеседник.

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле – свержения президента Николаса Мадуро, сообщат американское издание Axios со ссылкой на советника Трампа, участвующего в обсуждениях внешней политики. Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада.

Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – заявили в команде Трампа.

«Там все неустойчиво», – сказал советник Трампа, занимающийся переговорами по внешней политике, о ситуации в Венесуэле. По его словам, «Мадуро буквально разрушает страну. Там огромные проблемы с беженцами, они отправляют преступников в США, добыча нефти падает, а также в Венесуэле проявляют активность китайцы, русские и кубинцы».

Богатая нефтью и бедная деньгами Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства», заявил ранее сенатор от Флориды Марко Рубио.

Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после принятого во вторник в последнюю минуту решения президента Байдена ослабить ограничения США в отношении Кубы, социалистический режим которой Трамп считает центром проблем Латинской Америки.

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